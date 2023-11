Ki fanmi ki posede Walmart?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm yon fòs kolosal, domine mache a ak rezo vas li yo nan magazen ak prezans sou entènèt. Men, èske ou janm mande ki moun ki posede jeyan sa a Yo Vann an Detay? Ki moun ki fanmi ki dèyè siksè Walmart la? Ann plonje nan istwa fanmi Walton, pwopriyetè Walmart.

Fanmi Walton, ki te dirije pa Sam Walton an reta, se pwopriyetè fyè Walmart. Sam Walton te fonde konpayi an an 1962, kòmanse ak yon sèl magazen nan Rogers, Arkansas. Avèk vizyon li pou bay kliyan machandiz abòdab, Walmart te grandi rapidman, elaji portée li atravè peyi Etazini epi evantyèlman ale mondyal.

Jodi a, fanmi Walton posede Walmart se atravè konpayi holding yo a, Walton Enterprises LLC. Konpayi sa a sèvi kòm machin envestisman fanmi an, jere aksyon an komen yo nan Walmart ak lòt antrepriz. Pandan ke Walmart se yon konpayi ki fè kòmès piblik, majorite aksyon li yo se fanmi Walton.

Pwopriyetè fanmi an nan Walmart fè yo youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan. Dapre Forbes, fanmi Walton toujou klase nan mitan fanmi ki pi rich nan mond lan, ak richès yo prensipalman sòti nan byen Walmart yo.

FAQ:

K: Konbyen nan Walmart fanmi Walton posede?

A: Fanmi Walton posede apeprè 50% aksyon Walmart, sa ki fè yo aksyonè majorite.

K: Ki moun ki manm fanmi Walton kounye a?

A: manm fanmi Walton aktyèl yo genyen Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, ak Christy Walton.

K: Ki jan fanmi Walton patisipe nan operasyon Walmart chak jou?

A: Pandan ke fanmi Walton an pa patisipe dirèkteman nan operasyon yo chak jou nan Walmart, yo gen reprezantan nan konsèy administrasyon konpayi an epi jwe yon wòl enpòtan nan fòme estrateji alontèm konpayi an.

K: Èske fanmi Walton gen nenpòt lòt enterè biznis?

A: Wi, fanmi Walton te divèsifye envèstisman yo pi lwen pase Walmart. Yo gen enterè nan divès sektè, tankou byen imobilye, finans, ak filantropik.

An konklizyon, fanmi Walton se pwopriyetè fyè Walmart, ak poto an komen yo jere atravè Walton Enterprises LLC. Vizyon yo ak devouman yo pou bay machandiz abòdab yo te pouse Walmart pou l vin yon jeyan an detay li ye jodi a. Pandan fanmi an ap kontinye fòme avni konpayi an, enfliyans yo sou endistri an detay rete enpòtan.