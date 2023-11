Ki fanmi Walmart posede?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi ki pi enfliyan ak siksè nan mond lan. Avèk rezo magazen li yo ak yon pakèt pwodwi, Walmart te vin tounen yon non nan kay la pou dè milyon de achtè. Sepandan, lè li rive an komen, repons lan nan kesyon an "Ki fanmi Walmart posede?" se pa kòm dwat tankou yon moun ta ka panse.

Walmart se yon konpayi ki fè kòmès piblik, ki vle di li se posede pa aksyonè ki kenbe aksyon li yo. Fanmi Walton, sepandan, gen yon poto enpòtan nan konpayi an e li te jwe yon wòl esansyèl nan siksè li. Patriyach fanmi an, Sam Walton, te fonde Walmart an 1962, ak desandan li yo te kontinye patisipe aktivman nan operasyon konpayi an.

FAQ:

K: Ki moun ki manm fanmi Walton?

A: Fanmi Walton genyen plizyè manm, tankou Jim Walton, Alice Walton, Rob Walton, ak Christy Walton, pami lòt moun. Moun sa yo se desandan Sam Walton e yo pami moun ki pi rich nan mond lan.

K: Ki kantite Walmart ki posede pa fanmi Walton?

A: Dapre dènye enfòmasyon ki disponib yo, fanmi Walton an ansanm posede anviwon 50% aksyon Walmart yo. Sa fè yo pi gwo aksyonè nan konpayi an.

K: Èske gen nenpòt manm nan fanmi Walton ki gen pozisyon egzekitif nan Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton pa gen okenn manm k ap sèvi kòm ekzekitif nan Walmart kounye a, yo istorikman te okipe pozisyon kle nan konpayi an. Pou egzanp, Rob Walton, pi gran pitit gason Sam Walton a, te sèvi kòm prezidan Walmart a soti nan 1992 a 2015.

K: Èske gen lòt gwo aksyonè nan Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton gen yon gwo poto nan Walmart, gen lòt aksyonè enpòtan tou. Men sa yo enkli plizyè envestisè enstitisyonèl, tankou fon mityèl ak fon pansyon, osi byen ke envestisè endividyèl ki posede aksyon Walmart.

An konklizyon, pandan ke Walmart se yon konpayi komès piblik, enfliyans ak pwopriyetè fanmi Walton pa ka neglije. Patisipasyon pwofon yo nan istwa konpayi an ak gwo patisipasyon pwopriyetè yo te jwe yon wòl enpòtan nan fòme Walmart nan pisan mezon dacha komèsyal ke li ye jodi a.