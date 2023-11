By

Ki sa logo Walmart a vle di?

Walmart, jeyan an detay ke yo rekonèt pou vas etalaj li yo nan pwodwi ak pri konpetitif, gen yon logo ki se imedyatman rekonèt pou dè milyon de moun atravè mond lan. Men, èske w te janm mande ki siyifikasyon dèyè logo icon sa a ye? Ann pran yon gade pi pre.

Logo Walmart a konsiste de yon mak fonse, ble ak non konpayi an ekri an lèt majiskil. Lèt yo yon ti kras ankrè, bay logo la yon sans de mouvman ak dinamis. Koulè ble a souvan asosye ak konfyans, fyab, ak pwofesyonalis, ki aliyen ak angajman Walmart pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis pou kliyan li yo.

Sunburst jòn ki chita pi wo pase mak la se petèt eleman ki pi diferan nan logo la. Sunburst sa a senbolize misyon Walmart pou pote pwodwi abòdab bay moun toupatou nan mond lan. Li reprezante objektif konpayi an pou eklere lavi kliyan li yo lè li ofri yo pri ki ba chak jou.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon mak?

A: Yon mak se yon kalite logo ki konsiste sèlman nan non oswa inisyal konpayi an, anjeneral ki fèt nan yon fason inik ak rekonèt.

K: Poukisa koulè ble a asosye ak konfyans ak fyab?

A: Koulè ble a souvan asosye ak estabilite, kalm, ak fyab. Li se souvan itilize pa biznis yo transmèt yon sans de konfyans ak pwofesyonalis.

K: Kisa yon sunburst senbolize?

A: Yon sunburst se yon eleman konsepsyon ki reprezante enèji, klere, ak pozitivite. Nan kontèks logo Walmart a, li senbolize angajman konpayi an pou bay pwodwi abòdab ak eklere lavi kliyan li yo.

An konklizyon, logo Walmart a se yon reprezantasyon pwisan nan valè ak misyon konpayi an. Mo ble a bay konfyans ak fyab, pandan y ap sunburst jòn reprezante angajman Walmart pou l ofri pwodwi abòdab. Ansanm, eleman sa yo kreye yon logo ki imedyatman rekonèt ak rezonans ak kliyan atravè lemond.