Ki jan kòmansman COVID la santi?

Nan fen ane 2019, yon nouvo kowonaviris parèt nan vil Wuhan, Lachin, ki te lakòz yon pandemi mondyal ki te afekte lavi plizyè milya moun. Kòm viris la gaye rapidman atravè fwontyè yo, li kite yon santye nan laperèz, ensètitid, ak konfizyon nan reveye li. Men, ki jan li te ye nan premye jou sa yo lè mond lan te fèk kòmanse lite ak reyalite COVID-19 la?

Premye jou COVID-19 yo:

Nan premye etap pandemi an, te gen yon sans de enkredilite ak yon mank de konpreyansyon sou gravite sitiyasyon an. Moun yo te lajman inyorans de konsekans potansyèl yo ak grandè enpak viris la. Lavi te sanble kontinye kòm dabitid, ak rasanbleman sosyal, vwayaj, ak aktivite chak jou kontinye san anpil enkyetid.

Konfizyon ak ensètitid:

Kòm rapò sou yon maladi misterye soti nan Wuhan, te gen yon sans de konfizyon ak ensètitid k ap grandi. Moun yo te lite pou yo konprann gravite sitiyasyon an, epi enfòmasyon sou viris la te limite e souvan konfli. Mank konsèy klè nan men otorite yo te ajoute nan konfizyon an, kite moun ki pa sèten sou fason pou pwoteje tèt yo ak moun yo renmen yo.

Enkyetid k ap monte:

Kòm viris la te kòmanse gaye pi lwen pase fwontyè Lachin nan, nivo enkyetid yo te ogmante. Moun yo te kòmanse kesyone pwòp vilnerabilite yo ak enpak potansyèl yo sou kominote yo. Laperèz nan enkoni ak ogmantasyon rapid nan ka yo te alimenté yon santiman malèz ak pouse moun yo pran mezi prekosyon tankou mete mask, pratike distans sosyal, ak ogmante pratik ijyèn pèsonèl.

FAQ:

K: Ki sa ki COVID-19?

A: COVID-19 se yon maladi respiratwa ki te koze pa nouvo coronavirus SARS-CoV-2. Li ka varye ant sentòm modere ak maladi grav epi li ka fatal, sitou pou granmoun aje ak moun ki gen kondisyon sante kache.

K: Ki lè COVID-19 te kòmanse?

A: Premye ka COVID-19 yo te rapòte nan Wuhan, Lachin, nan mwa desanm 2019.

K: Ki jan COVID-19 pwopaje?

A: COVID-19 pwopaje sitou atravè ti gout respiratwa lè yon moun ki enfekte touse, etènye, pale, oswa respire. Li ka gaye tou lè w manyen sifas ki kontamine epi lè w manyen figi an.

K: Ki sentòm COVID-19 yo ye?

A: Sentòm komen yo enkli lafyèv, tous, souf kout, fatig, doulè nan kò, gòj fè mal, ak pèt gou oswa pran sant. Sepandan, kèk moun ka san sentòm oswa fè eksperyans sentòm modere.

An konklizyon, kòmansman COVID-19 la te make pa konfizyon, ensètitid, ak enkyetid k ap monte. Pandan mond lan ap goumen ak reyalite a nan yon viris roman, moun yo te kite ap eseye fè sans nan sitiyasyon an ak enfòmasyon limite. Premye jou pandemi an te mete fondasyon pou chanjman drastik ki t apral swiv yo, fason n ap viv epi kominike youn ak lòt an fas kriz mondyal san parèy sa a.