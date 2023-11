Ki sa Walmart te vle di?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, depi lontan te yon non nan kay la atravè Etazini ak pi lwen. Te fonde an 1962 pa Sam Walton, konpayi an te grandi pou vin pi gwo revandè nan mond lan, opere dè milye de magazen atravè lemond. Men, ki sa Walmart vrèman vle di? Ann fouye nan valè debaz yo ak prensip ki te fòme jeyan sa a Yo Vann an Detay.

Filozofi Walmart:

Nan nwayo li yo, Walmart te toujou angaje nan bay kliyan pri ki ba ak yon pakèt pwodwi. Filozofi konpayi an vire toutotou lide pou ofri "Everyday Low Prices" (EDLP) pou kliyan li yo. Sa vle di ke Walmart gen pou objaktif pou bay konsomatè machandiz abòdab, asire yo ke yo ka ekonomize lajan sou acha chak jou yo.

Valè Debaz:

Valè debaz Walmart yo santre sou twa prensip prensipal: respè pou moun, sèvis bay kliyan, ak fè efò pou ekselans. Konpayi an kwè nan trete anplwaye li yo ak diyite ak respè, ankouraje yon anviwònman travay pozitif. Anplis de sa, Walmart dedye a sèvi kliyan li yo lè li ofri bon jan kalite pwodwi ak sèvis kliyan eksepsyonèl. Anfen, konpayi an angaje nan amelyorasyon kontinyèl ak toujou ap chèche fason pou amelyore operasyon li yo.

Kominote Angajman:

Walmart bay anpil enpòtans sou angajman kominote a ak remèt. Atravè divès inisyativ, konpayi an sipòte kominote lokal yo, tankou efò sekou pou katastwòf, pwogram edikasyon, ak pwojè dirabilite anviwònman an. Angajman Walmart pou responsablite sosyal yo reflete nan efò li fè pou fè yon enpak pozitif sou kominote li sèvi yo.

FAQ:

K: Ki deklarasyon misyon Walmart la?

A: Misyon Walmart se ekonomize moun lajan pou yo ka viv pi byen.

K: Konbyen magazen Walmart ki genyen?

A: Apati 2021, Walmart opere plis pase 11,000 magazen atravè lemond.

K: Èske Walmart vann sèlman makèt?

A: Non, Walmart ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, rad, elektwonik, atik nan kay la, ak plis ankò.

K: Èske Walmart gen yon prezans sou entènèt?

A: Wi, Walmart gen yon platfòm solid sou entènèt kote kliyan yo ka achte pou pwodwi epi fè yo delivre nan papòt yo.

An konklizyon, Walmart kanpe pou bay kliyan yo pri abòdab, respekte moun, sèvi kliyan yo ak ekselans, epi bay kominote a tounen. Avèk angajman li nan pri ki ba, valè debaz yo, ak angajman kominote a, Walmart te vin tounen yon jeyan an detay ki kontinye fòme endistri a.