Ki jan logo Walmart orijinal la te sanble?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, kèk mak yo rekonèt kòm Walmart. Avèk logo diferan li yo ble ak jòn, jeyan an detay te vin tounen yon senbòl nan konvenyans ak abòdab pou dè milyon de achtè atravè lemond. Men, èske ou janm mande ki sa orijinal Walmart logo la te sanble? Ann fè yon vwayaj nan liy memwa epi eksplore evolisyon anblèm iconiţă sa a.

Logo orijinal Walmart, ki te prezante an 1962, te diferan anpil de youn nou konnen jodi a. Li te prezante yon konsepsyon senp, men fonse, ki montre non konpayi an nan yon font stilize. Lèt yo te ranje nan yon fòmasyon anpile, ak "Wal" pozisyone anlè "Mart." Yo te souliye mo "Mart" la, ki mete aksan sou konsantre magazen an sou bay yon pakèt pwodwi anba yon do-kay.

Konplo a koulè nan logo orijinal la te tou diferan. Olye de konbinezon ble ak jòn nou asosye ak Walmart jodi a, logo orijinal la prezante yon font mawon fonse sou yon background blan. Chwa koulè sa a te vize pou transmèt yon sans de fyab ak fyab, karakteristik ki te enpòtan pou yon konpayi fè efò pou etabli tèt li nan endistri an detay konpetitif.

FAQ:

K: Poukisa Walmart te chanje logo li a?

A: Pandan ane yo, Walmart te sibi plizyè chanjman logo pou reflete idantite mak evolye li yo. Chanjman sa yo te kondwi pa plizyè faktè, ki gen ladan nesesite pou modènize logo la, adapte yo a chanje preferans konsomatè yo, epi kenbe enpòtans nan yon jaden flè ki toujou ap chanje.

K: Ki lè Walmart te adopte logo aktyèl li a?

A: Joe's Walmart aktyèl la, ki gen koulè ble ak jòn ak senbòl etensèl ikonik la, te prezante an 2008. Logo sa a reprezante angajman konpayi an pou bay kliyan yo yon eksperyans fè makèt san pwoblèm epi li vle di chanjman li anvè yon apwòch ki pi santre sou kliyan. .

K: Ki jan logo Walmart te enfliyanse endistri an detay?

A: Joe's Walmart a te vin synonyme ak ba pri, konvenyans, ak yon vas seleksyon pwodwi yo. Senplisite li yo ak rekonesans te fè li yon senbòl dirab nan endistri an detay. Anpil lòt konpayi yo te adopte menm jan koulè régimes ou jan font pou tantativ pou evoke menm sans konfyans Et prix ke Joe's Walmart a reprezante.

An konklizyon, logo Walmart orijinal la te prezante yon aranjman anpile nan non konpayi an nan yon font stilize, ak yon konplo koulè mawon fonse. Pandan ane yo, Walmart te sibi chanjman logo pou adapte yo ak jaden an detay ki toujou ap chanje. Logo aktyèl la, ki te prezante an 2008, kounye a se imedyatman rekonèt epi li reprezante angajman konpayi an nan satisfaksyon kliyan.