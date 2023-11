By

Kisa Sam Walton te di anvan li mouri?

Nan yon mond kote antreprenè ki gen siksè yo souvan idolize pou reyalizasyon yo, mo yo kite dèyè yo gen anpil valè. Sam Walton, fondatè Walmart, se te youn nan lidè vizyonè sa yo ki te kite yon mak ki pa efase sou endistri an detay. Pandan lavi l te fini, anpil moun te mande ki sajès final li te bay moun ki bò kote l yo. Pandan ke pawòl egzak Walton te di sou kabann lanmò li a rete enkoni, eritaj ak ansèyman li yo kontinye enspire plizyè milyon moun.

Walton, ki te fèt 29 mas 1918, nan Kingfisher, Oklahoma, te gen yon gwo enpak sou peyizaj an detay. Li te fonde Walmart an 1962, ak yon vizyon pou bay machandiz abòdab pou kliyan nan ti vil atravè Amerik la. Atravè pouswit inplakabl li nan pri ki ba ak sèvis kliyan eksepsyonèl, li te transfòme Walmart nan jeyan mondyal la Vann an Detay li ye jodi a.

Pandan lavi li, Walton te pataje anpil lide ak filozofi ki te fòme apwòch biznis li. Li te mete aksan sou enpòtans pou konstwi relasyon solid ak kliyan, founisè, ak anplwaye yo. Sitasyon pi popilè li a, "Genyen yon sèl bòs nan travay: kliyan an," encapsule kwayans li nan mete kliyan an nan sant la nan chak desizyon.

Menmsi pa gen okenn dosye sou dènye mo Walton yo, ansèyman li yo kontinye gide konpayi li te bati a. Valè debaz Walmart yo, ke yo rekonèt kòm "Twa Kwayans Debaz yo," reflete prensip li yo: respè pou moun, sèvis bay kliyan, ak efò pou ekselans. Valè sa yo byen anrasinen nan kilti konpayi an epi anplwaye li yo atravè lemond respekte.

FAQ:

K: Ki siyifikasyon eritaj Sam Walton genyen?

A: Sam Walton te revolisyone endistri an detay lè li te kreye Walmart, yon konpayi ki te priyorite pri ki ba ak sèvis kliyan eksepsyonèl. Eritaj li kontinye ap fòme fason détaillants opere jodi a.

K: Ki sa ki te valè debaz Sam Walton?

A: Valè debaz Sam Walton yo sete respè pou moun, sèvis bay kliyan, ak efò pou ekselans. Valè sa yo rete entegral nan kilti Walmart la.

K: Èske Sam Walton te kite nenpòt dènye mo sajès?

A: Menmsi pawòl egzak Sam Walton te di anvan lanmò li pa konnen, ansèyman ak filozofi li yo kontinye enspire ak gide operasyon Walmart yo.

K: Ki lè Sam Walton te mouri?

R: Sam Walton te mouri 5 avril 1992 a laj de 74 an.

K: Kijan Sam Walton te afekte endistri an detay?

A: Sam Walton revolusyone endistri Yo Vann an Detay pa entwodwi konsèp nan pri ki ba chak jou ak konsantre sou satisfaksyon kliyan. Estrateji ak filozofi li yo te enfliyanse anpil detay atravè lemond.