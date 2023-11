Ki jan yo te rele Lowes?

Nan yon revelasyon etone, li te vin parèt ke revandè popilè amelyorasyon kay la, Lowes, pa te toujou konnen sou non aktyèl li. Anpil kliyan ka pa konnen idantite anvan konpayi an, ki ajoute yon kouch curieux nan istwa li. Kidonk, ki jan yo te rele Lowes? Ann fouye nan tan lontan an epi dekouvri repons lan.

Anvan li te vin Lowes, konpayi an te konnen kòm Lowe's North Wilkesboro Materyèl. Tout bagay te kòmanse an 1921 lè Lucius Smith Lowe te louvri yon ti magazen pyès ki nan konpitè nan North Wilkesboro, North Carolina. Magazen an te vin byen vit genyen yon repitasyon pou sèvis kliyan eksepsyonèl li yo ak bon jan kalite pwodwi, ki mennen ale nan ekspansyon li nan vil vwazen yo.

Pandan biznis la te grandi, li te sibi yon seri transfòmasyon. An 1952, konpayi an chanje non li an Lowe's Building Supply pou reflete konsantrasyon li sou bay materyèl konstriksyon. Sepandan, li pa t 'jouk 1984 ke non an te ofisyèlman pi kout nan Lowes, jete apòt la ak adopte yon mak ki pi modèn.

FAQ:

K: Poukisa Lowes te chanje non li?

A: Desizyon an pou chanje non Lowe's Building Supply pou Lowes te fè pati yon efò rebranding pou modènize imaj konpayi an epi fè li pi atiran pou yon baz kliyan ki pi laj.

K: Ki siyifikasyon apòt la nan non anvan an?

A: Apòt nan Lowe a reprezante fòm posesif la, ki endike ke magazen an te fè pati fanmi Lowe a. Sepandan, nan pwosesis rebranding la, yo te retire apòt la pou kreye yon logo ki pi senp epi senp.

K: Èske gen lòt chanjman remakab nan istwa Lowes?

A: Wi, anplis chanjman non an, Lowes te sibi plizyè agrandisman ak akizisyon sou ane yo. Li te vin youn nan pi gwo détaillants amelyorasyon kay nan peyi Etazini, ak magazen atravè peyi a ak yon gwo prezans sou entènèt.

An konklizyon, Lowes, revandè ki renome amelyorasyon kay la, te deja konnen kòm Lowe's North Wilkesboro Hardware epi pita kòm Lowe's Building Supply. Desizyon konpayi an pou chanje non li an Lowes an 1984 te make yon etap enpòtan nan istwa li. Pandan Lowes kontinye ap pwospere ak sèvi kliyan yo, non anvan li yo rete yon temwayaj nan kòmansman enb li yo ak kwasans remakab.