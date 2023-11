Ki peyi Walmart te yon echèk?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se yon non ki rezone ak siksè. Avèk magazen masiv li yo, pri inegalabl, ak seri pwodwi vaste, jeyan Ameriken an detay te vin tounen yon non nan kay la nan anpil peyi. Sepandan, se pa tout antrepriz ki te yon triyonf pou jeyan an detay. Yon peyi kote Walmart echwe pou pou fè yon enpak enpòtan se Almay.

An 1997, Walmart te antre nan mache Alman an ak gwo espwa pou replike siksè li. Konpayi an te achte chèn makèt Wertkauf ak Interspar, ki vize domine peyizaj Yo Vann an Detay Alman an. Sepandan, tantativ Walmart pou konkeri mache Alman an te tounen yon misstep koute chè.

Poukisa Walmart te echwe nan Almay?

Ka echèk Walmart nan Almay dwe atribiye a plizyè faktè. Youn nan rezon prensipal yo te eklatman nan kilti biznis. Apwòch Walmart a pri ki ba ak gwo volim te konfli ak preferans Alman an pou bon jan kalite ak sèvis pèsonalize. Konsomatè Alman yo te abitye pi piti, magazen espesyalize ki ofri yon eksperyans fè makèt ki pi entim.

Anplis de sa, Walmart te fè fas a konpetisyon feròs nan men détaillants Alman byen etabli, tankou Aldi ak Lidl, ki te deja pafè modèl makèt rabè a. Konpetitè sa yo te gen yon konpreyansyon pwofon sou mache Alman an epi yo te kapab founi preferans lokal yo pi efikas.

Ki sa ki te konsekans echèk Walmart nan Almay?

Echèk Walmart nan Almay te lakòz gwo pèt finansye pou konpayi an. Apre lite pou prèske yon deseni, Walmart finalman deside sòti nan mache Alman an nan 2006. Konpayi an te vann magazen li yo bay revandè Alman Metro AG nan yon pèt sibstansyèl.

Antrepriz ki echwe nan Almay te sèvi kòm yon leson valab pou Walmart, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan konprann mache lokal yo ak adapte estrateji biznis kòmsadwa. Depi lè sa a, Walmart te konsantre sou elaji operasyon li yo nan peyi kote modèl biznis li pi byen aliman ak preferans konsomatè yo.

konklizyon

Pandan ke Walmart te reyalize siksè remakab nan anpil peyi, infiltrasyon li nan mache Alman an te pwouve yo dwe yon echèk koute chè. Eklatman kilti biznis yo ak konpetisyon feròs nan men détaillants Alman etabli yo finalman mennen nan retrè Walmart a soti nan Almay. Eksperyans sa a sèvi kòm yon rapèl ke menm jeyan Yo Vann an Detay yo dwe ak anpil atansyon konsidere dinamik mache lokal yo reyisi nan yon mond globalize.

Definisyon:

– Yo Vann an Detay: Vann an nan machandiz bay konsomatè nan magazen oswa sou entènèt.

– Antrepriz: Yon antrepriz biznis ki enplike risk.

– Misstep: Yon erè oswa erè nan jijman.

– Eklatman: Yon konfli oswa dezakò.

– Feròs: Entans oswa konpetitif.

– Foray: Yon tantativ pou patisipe nan yon nouvo aktivite oswa mache.