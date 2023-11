Ki peyi ki posede Walmart kounye a?

Nan yon vire etone nan evènman yo, li te revele ke Walmart, konpayi an detay miltinasyonal, se kounye a posede pa Etazini nan Amerik la. Nouvèl sa a vini kòm yon chòk pou anpil moun, kòm Walmart te wè depi lontan kòm yon konpayi Ameriken. Sepandan, dènye chanjman nan pwopriyetè yo te deplase kontwòl jeyan an detay nan men yo nan gouvènman ameriken an.

Ki jan chanjman sa a te fèt nan pwopriyetè a?

Chanjman nan pwopriyetè Walmart ka remonte nan yon seri tranzaksyon finansye konplèks. Gouvènman Ameriken an, rekonèt enpòtans estratejik Walmart nan endistri an detay, te fè yon mouvman pou jwenn yon patisipasyon majorite nan konpayi an. Atravè yon konbinezon de acha aksyon ak negosyasyon ak gwo aksyonè, gouvènman an te reyisi jwenn kontwòl sou Walmart.

Kisa sa vle di pou Walmart?

Ak Etazini kounye a posede Walmart, gen chans pou yo gen chanjman enpòtan nan operasyon ak règleman konpayi an. Gouvènman an pral gen yon pi gwo di nan pwosesis pou pran desizyon, epi ka gen yon chanjman nan konsantre sou enterè nasyonal yo. Anplis de sa, ka gen plis kontwòl ak règleman sou pratik Walmart pou asire konfòmite ak règleman gouvènman an.

Ki sa ki enplikasyon yo pou konsomatè yo?

Pou konsomatè yo, chanjman nan pwopriyetè a ka gen tou de enplikasyon pozitif ak negatif. Sou yon bò, kontwòl gouvènman an sou Walmart ta ka mennen nan pi gwo transparans ak responsablite, asire pratik jis ak pi bon pwoteksyon pou konsomatè yo. Nan lòt men an, gen yon posibilite pou ogmante entèvansyon gouvènman an nan pri ak disponiblite pwodwi, ki ta ka afekte chwa konsomatè yo.

konklizyon

Nouvèl la nan Etazini ki posede Walmart make yon chanjman enpòtan nan jaden flè an detay. Kòm gouvènman an pran kontwòl jeyan sa a Yo Vann an Detay, li rete yo dwe wè ki jan chanjman sa a pral gen enpak sou konpayi an ak konsomatè li yo. Se sèlman tan ki pral di ki sa lavni an kenbe pou Walmart anba nouvo pwopriyetè li yo.

Definisyon:

– Miltinasyonal: Yon konpayi ki opere nan plizyè peyi.

– Kòporasyon an detay: Yon konpayi ki vann machandiz dirèkteman bay konsomatè yo.

– Pwopriyetè: Eta a oswa reyalite nan posede yon bagay.

– Pye: Yon aksyon oswa enterè nan yon biznis oswa konpayi.

– Egzaminasyon: Fè egzamen oswa enspeksyon.

– Konfòmite: Aksyon pou swiv règ oswa règleman yo.