Ki konpayi ki pi gwo pase Amazon?

Nan domèn e-commerce, Amazon depi lontan te konsidere kòm jeyan san konteste a. Avèk ranje pwodwi vas li yo, rive mondyal, ak sèvis inovatè, konpayi an te revolusyone fason nou achte sou entènèt. Sepandan, gen yon konpayi ki depase menm Amazon an tèm de gwosè absoli ak revni: Walmart.

Walmart, konpayi an detay miltinasyonal Ameriken an, te etabli tèt li kòm pi gwo konpayi nan mond lan pa revni. Te fonde an 1962 pa Sam Walton, Walmart te grandi eksponansyèlman pandan ane yo, elaji operasyon li yo nan anpil peyi ak divèsifye òf pwodwi li yo. Avèk rezo vaste li yo nan magazen fizik ak yon prezans solid sou entènèt, Walmart te jere yo depase Amazon an tèm de revni jeneral.

Pandan ke Amazon domine espas e-commerce la, revni Walmart a toujou siyifikativman pi wo akòz modèl biznis pi laj li yo. Anplis de mache sou entènèt li yo, Walmart opere plis pase 11,000 magazen atravè lemond, ki ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, rad, elektwonik, ak atik nan kay la. Prezans fizik vas sa a bay Walmart yon avantaj konpetitif sou Amazon, espesyalman nan rejyon kote pénétration e-commerce toujou ap devlope.

FAQ:

K: Ki jan revni detèmine gwosè yon konpayi?

A: Revni se yon metrik kle yo itilize pou mezire gwosè yon konpayi. Li reprezante kantite lajan total ki te pwodwi pa yon konpayi atravè aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis. Pi gwo revni endike yon pi gwo echèl operasyon ak prezans sou mache.

K: Èske Walmart gen yon majiskil sou mache pi gwo pase Amazon?

A: Non, Amazon kounye a gen tit la pou pi gwo majiskil sou mache a nan mitan konpayi ki fè kòmès piblik. Majiskil sou mache a detèmine lè miltipliye pri aksyon yon konpayi pa kantite aksyon eksepsyonèl. Pandan ke revni Walmart a depase Amazon an, pri aksyon lèt la ak evaliasyon pwopriete sou mache a pi wo.

K: Èske Walmart se sèlman yon revandè offline?

A: Non, Walmart gen yon gwo prezans sou entènèt tou. Konpayi an te envesti anpil nan operasyon e-commerce li yo, ki gen ladan pwòp mache sou entènèt li yo ak sèvis livrezon makèt. Lavant sou entènèt Walmart yo te fè eksperyans gwo kwasans nan dènye ane yo, sa ki pèmèt li fè konpetisyon ak Amazon nan espas dijital la.

An konklizyon, pandan ke Amazon se san dout yon fòs dominan nan endistri e-commerce la, Walmart depase li an tèm de revni jeneral ak gwosè. Avèk gwo rezo magazen fizik li yo ak divès kalite ofrann pwodwi, Walmart kontinye ap pi gwo konpayi nan mond lan, montre pouvwa modèl biznis ibrid li a ki konbine operasyon an detay sou entènèt ak offline.