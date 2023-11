Ki bank Walmart anba?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart se san dout yon jeyan. Avèk rezo vaste li yo nan magazen ak divès kalite pwodwi, konpayi an te vin tounen yon non nan kay la. Sepandan, lè li rive sèvis bankè, Walmart pa opere anba pwòp bank li. Olye de sa, li te fè patenarya ak plizyè enstitisyon finansye yo ofri divès kalite sèvis bankè a kliyan li yo.

Youn nan patenarya kle ke Walmart te etabli se ak Green Dot Corporation, yon founisè dirijan nan kat debi prepeye ak sèvis bankè. Atravè kolaborasyon sa a, Walmart ofri Walmart MoneyCard, yon kat debi prepeye ki pèmèt kliyan jere lajan yo, fè acha, epi peye bòdwo. Se Green Dot Bank, yon sipòtè Green Dot Corporation ki soti Walmart MoneyCard.

Yon lòt patenarya remakab se ak Capital One Financial Corporation. Walmart te mete tèt ansanm ak Capital One pou l ofri Walmart Rewards Card ak Walmart Rewards Mastercard. Kat kredi sa yo bay kliyan rekonpans ak avantaj pou acha yo nan Walmart ak lòt détaillants k ap patisipe yo. Capital One se moun ki bay kat kredi sa yo.

FAQ:

K: Èske mwen ka louvri yon kont labank nan Walmart?

A: Non, Walmart pa opere kòm yon bank tradisyonèl epi li pa ofri pwòp kont labank li yo. Sepandan, li bay divès kalite sèvis finansye atravè patenarya ak lòt bank ak enstitisyon finansye.

K: Èske mwen ka peye yon chèk nan Walmart?

R: Wi, Walmart ofri sèvis pou lajan chèk. Ou ka fè lajan kach yon varyete de chèk, tankou pewòl, gouvènman an, ranbousman taks, ak chèk règleman asirans, nan Walmart MoneyCenters oswa biwo sèvis kliyan pou yon ti frè.

K: Èske mwen ka jwenn yon prè nan men Walmart?

A: Non, Walmart pa bay prè dirèkteman. Sepandan, li ofri yon seri de pwodwi finansye ak sèvis atravè patenarya li yo, tankou kat debi prepeye ak kat kredi.

K: Èske sèvis bankè Walmart yo an sekirite?

A: Sèvis bankè Walmart yo bay atravè patenarya ak enstitisyon finansye ki etabli yo. Enstitisyon sa yo kontwole ak sipèvize pa otorite ki enpòtan yo, asire sekirite ak sekirite nan sèvis yo ofri yo.

An konklizyon, pandan ke Walmart pa gen pwòp bank li, li te kolabore ak divès enstitisyon finansye yo bay sèvis bankè a kliyan li yo. Kit se kat debi prepeye oswa kat kredi, Walmart te fè patenarya ak konpayi tankou Green Dot ak Capital One pou ofri solisyon finansye pratik nan baz kliyan li yo.