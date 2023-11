By

Ki sa ki filiales Walmart yo?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, se pa sèlman yon sèl antite. Pandan ane yo, li te elaji operasyon li yo ak divèsifye biznis li atravè plizyè filiales. Filiales sa yo se konpayi separe ki se swa totalman oswa pasyèlman posede pa Walmart. Ann pran yon gade pi pre nan kèk nan filiales remakab Walmart a ak wòl yo jwe nan vas anpi konpayi an.

Club Sam: Youn nan filiales Walmart ki pi koni se Sam's Club. Li se yon klib depo pou manm sèlman ki ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè. Sam's Club fonksyone poukont li men li benefisye de gwo chèn apwovizyone Walmart ak pouvwa acha.

Jet.com: Akeri pa Walmart nan 2016, Jet.com se yon platfòm e-commerce ki konsantre sou kliyan iben. Li ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, elektwonik, ak atik nan kay la. Jet.com gen pou objaktif pou bay kliyan li yo yon eksperyans fè makèt pèsonalize.

Flipkart: Walmart te fè tit nan ane 2018 lè li te achte yon pati nan majorite Flipkart, pi gwo mache e-commerce peyi Zend. Flipkart ofri yon pakèt pwodwi, ki gen ladan elektwonik, mòd, ak machandiz lakay. Akizisyon sa a te pèmèt Walmart antre nan mache Endyen an k ap grandi rapidman.

Asda: Asda se yon chèn makèt Britanik ki te vin tounen yon sipòtè Walmart an 1999. Li opere plis pase 600 magazen atravè Wayòm Ini a epi li ofri yon varyete de pwodwi, tankou pwovizyon, rad, ak atik nan kay la. Asda jwe yon wòl enpòtan nan estrateji ekspansyon entènasyonal Walmart a.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon sipòtè?

A: Yon sipòtè se yon konpayi ki kontwole pa yon lòt konpayi, ke yo rekonèt kòm konpayi paran an. Konpayi paran an posede yon majorite nan aksyon filyal la epi li gen pouvwa pou pran desizyon konsènan operasyon li yo.

K: Ki jan filiales benefisye konpayi paran an?

A: Filiales pèmèt konpayi paran an divèsifye biznis li, elaji nan nouvo mache, ak ogmante ekonomi echèl. Yo menm tou yo bay konpayi paran an revni adisyonèl epi ede ranfòse prezans jeneral mak li.

K: Èske filiales endepandan de konpayi paran an?

A: Pandan ke filiales opere kòm antite separe, yo toujou finalman kontwole pa konpayi paran an. Konpayi paran an ka gen otorite pou nonmen chèf egzekitif kle yo, pran desizyon estratejik yo, epi enfliyanse operasyon filyal la.

An konklizyon, filiales Walmart yo jwe yon wòl enpòtan nan estrateji biznis jeneral konpayi an. Yo pèmèt Walmart divèsifye operasyon li yo, elaji nan nouvo mache, epi bay yon pakèt pwodwi ak sèvis pou kliyan atravè lemond. Filiales sa yo, tankou Sam's Club, Jet.com, Flipkart, ak Asda, kontribye nan siksè Walmart epi ede kenbe pozisyon li kòm youn nan pi gwo kòporasyon an detay nan mond lan.