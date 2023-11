By

Ki 4 Valè debaz Walmart yo?

Walmart, sosyete an detay miltinasyonal la, konnen pou angajman li nan yon seri valè debaz ki gide operasyon li yo ak pwosesis pou pran desizyon. Valè sa yo byen anrasinen nan kilti konpayi an epi jwe yon wòl enpòtan nan fòme siksè li. Ann pran yon gade pi pre nan kat valè debaz Walmart yo ak sa yo vle di.

1. Respè pou moun nan:

Respè pou moun nan se yon valè fondamantal nan Walmart. Li mete aksan sou trete chak moun ak diyite, jistis, ak koutwazi. Valè sa a pwolonje nan kliyan, asosye, founisè, ak tout moun ki gen enterè. Walmart kwè ke lè yo bay chak moun valè ak respè, yo ka kreye yon anviwònman travay pozitif ak enklizif.

2. Sèvis pou kliyan an:

Dezyèm valè debaz Walmart a vire toutotou sèvi kliyan an. Konpayi an gen pou objaktif pou depase atant kliyan pa bay sèvis eksepsyonèl, bon jan kalite pwodwi, ak pri abòdab. Walmart konprann satisfaksyon kliyan enpòtan anpil pou konstwi relasyon alontèm ak lwayote.

3. Fè efò pou ekselans:

Angajman Walmart a pou ekselans kondwi pouswit li nan amelyorasyon kontinyèl. Konpayi an fikse estanda ki wo pou tèt li epi ankouraje asosye li yo anbrase inovasyon, aprann nan erè, ak toujou ap jwenn fason pou amelyore pèfòmans. Nan fè efò pou ekselans, Walmart vize bay pi bon rezilta posib pou kliyan li yo ak moun ki gen enterè yo.

4. Aji ak Entegrite:

Entegrite se nan kè katriyèm valè debaz Walmart la. Konpayi an mete aksan sou onètete, transparans, ak konpòtman etik nan tout tranzaksyon li yo. Walmart espere ke asosye li yo respekte estanda ki pi wo nan entegrite, asire ke desizyon ak aksyon an aliman ak valè ak prensip konpayi an.

FAQ:

K: Ki jan valè debaz sa yo afekte operasyon Walmart yo?

A: Valè debaz Walmart yo sèvi kòm yon konpa pou pran desizyon epi enfliyanse divès aspè nan operasyon konpayi an, tankou fòmasyon anplwaye, pwotokòl sèvis kliyan, relasyon founisè, ak inisyativ angajman kominote a.

K: Ki jan Walmart asire aderans ak valè sa yo?

A: Walmart entegre valè debaz li yo nan sistèm jesyon pèfòmans li yo, pwogram fòmasyon, ak règleman konpayi yo. Konpayi an ankouraje tou kominikasyon ouvè epi li bay chanèl pou rapòte nenpòt enkyetid ki gen rapò ak valè debaz yo.

K: Èske valè debaz sa yo inik nan Walmart?

A: Pandan ke anpil konpayi gen menm valè debaz yo, angajman Walmart a nan valè sa yo te yon karakteristik defini nan kilti antrepriz li yo. Devouman konpayi an nan respekte moun, sèvi kliyan, fè efò pou ekselans, ak aji ak entegrite te jwe yon wòl enpòtan nan kwasans li ak siksè.

An konklizyon, kat valè debaz Walmart nan respè pou moun nan, sèvis bay kliyan an, fè efò pou ekselans, ak aji ak entegrite fòme fondasyon kilti konpayi an ak gide operasyon li yo. Valè sa yo reflete angajman Walmart pou kreye yon anviwònman travay pozitif, bay sèvis kliyan eksepsyonèl, pouswiv amelyorasyon kontinyèl, ak respekte estanda etik yo.