Ki 3 kwayans debaz Walmart yo?

Walmart, Kòporasyon an detay miltinasyonal, konnen pou prezans masiv li nan mache mondyal la. Avèk dè milye de magazen atravè lemond, konpayi an te etabli tèt li kòm yon lidè nan endistri an detay. Sepandan, dèyè siksè li se yon seri kwayans debaz ki gide operasyon li yo ak fòme kilti antrepriz li yo. Ann pran yon gade pi pre nan twa kwayans debaz Walmart yo.

1. Respè pou moun nan:

Walmart mete yon gwo anfaz sou respekte chak moun, kit se kliyan, asosye, oswa founisè. Konpayi an kwè nan trete tout moun ak diyite ak jistis. Kwayans sa a reflete nan angajman yo genyen pou bay tout moun opòtinite egal, ankouraje divèsite ak enklizyon, epi ankouraje yon anviwonman travay ki an sekirite ak enklizif.

2. Sèvis pou kliyan an:

Dezyèm kwayans debaz Walmart a vire sou sèvi kliyan an. Konpayi an fè efò pou depase atant kliyan pa ofri bon jan kalite pwodwi nan pri abòdab. Walmart gen pou objaktif pou bay yon eksperyans fè makèt san pwoblèm, kit nan magazen oswa sou entènèt, pa toujou ap inove ak amelyore sèvis li yo. Kwayans sa a byen anrasinen nan misyon konpayi an pou ede moun ekonomize lajan epi viv pi byen.

3. Fè efò pou ekselans:

Twazyèm kwayans fondamantal Walmart se angajman li pou ekselans. Konpayi an toujou ap chèche fason pou amelyore operasyon, pwosesis, ak sèvis li yo. Walmart ankouraje asosye li yo anbrase yon kilti aprantisaj ak devlopman kontinyèl, ankouraje yon lespri inovasyon ak adaptabilite. Lè Walmart fikse estanda ki wo epi kenbe tèt yo responsab, Walmart vize pou bay pi bon rezilta posib pou kliyan li yo ak moun ki gen enterè yo.

FAQ:

K: Ki jan Walmart demontre respè pou moun nan?

A: Walmart demontre respè pou moun nan fè pwomosyon divèsite ak enklizyon, bay opòtinite egal, epi kenbe yon anviwònman travay ki an sekirite.

K: Ki jan Walmart fè efò pou ekselans?

A: Walmart fè efò pou ekselans nan ankouraje aprantisaj kontinyèl, inovasyon, ak responsablite nan mitan asosye li yo. Konpayi an fikse estanda ki wo epi toujou ap chèche fason pou amelyore operasyon li yo.

K: Ki misyon Walmart?

A: Misyon Walmart se ede moun ekonomize lajan ak viv pi byen lè yo ofri bon jan kalite pwodwi a pri abòdab.

An konklizyon, twa kwayans debaz Walmart nan respè pou moun nan, sèvis bay kliyan an, ak fè efò pou ekselans fòme fondasyon kilti antrepriz li yo. Kwayans sa yo gide aksyon konpayi an epi ankouraje angajman li pou bay kliyan, asosye yo ak moun ki gen enterè yo yon eksperyans pozitif.