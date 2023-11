By

Ki pwoblèm prensipal yo ak Walmart?

Walmart, konpayi an detay miltinasyonal, se san dout youn nan pi gwo ak pi enfliyan konpayi yo nan mond lan. Avèk gwo rive li yo ak pri ki ba, li te vin tounen yon non nan kay la pou anpil konsomatè. Sepandan, tankou nenpòt ki gwo sosyete, Walmart se pa san pati jis li nan pwoblèm. Isit la, nou pral eksplore kèk nan pwoblèm prensipal yo ki te gwo malè tonbe sou jeyan an detay.

Youn nan pwoblèm ki pi enpòtan ki asosye ak Walmart se enpak li sou biznis lokal yo. Lè yon magazen Walmart ouvè nan yon kominote, li souvan mennen nan fèmen ti biznis nan zòn nan. Sa ka lakòz pèt travay ak yon bès nan sante ekonomik jeneral kominote a. Kritik yo diskite ke estrateji prix agresif Walmart a ak kapasite pou diminye biznis lokal yo fè li difisil pou yo fè konpetisyon.

Yon lòt enkyetid se tretman Walmart bay anplwaye li yo. Konpayi an te fè fas ak anpil akizasyon sou pratik travay enjis, ki gen ladan salè ki ba, benefis swen sante ki pa apwopriye, ak aktivite anti-sendika. Anpil diskite ke modèl biznis Walmart a depann sou eksplwate mendèv li yo kenbe pri ki ba li yo.

Enpak anviwonmantal Walmart se tou yon rezon pou enkyetid. Konpayi an te kritike pou kontribisyon li nan polisyon, debwazman, ak emisyon gaz lakòz efè tèmik. Chèn ekipman masiv li yo ak depandans sou manifakti bon mache lòt bò dlo te poze kesyon sou dirab nan pratik li yo.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon sosyete an detay miltinasyonal?

A: Yon sosyete an detay miltinasyonal se yon konpayi ki opere nan plizyè peyi epi ki vann yon pakèt pwodwi bay konsomatè yo.

K: Ki estrateji prix agresif yo ye?

A: estrateji prix agresif yo refere a pratik nan fikse pri siyifikativman pi ba pase konpetitè yo jwenn pati nan mache ak chase konpetisyon.

K: Ki sa ki pratik travay enjis?

A: Pratik travay enjis gen ladan aksyon patwon yo pran ki vyole dwa travayè yo, tankou peye salè ki ba, refize benefis, oswa entèfere ak fòmasyon sendika travayè yo.

K: Ki sa ki se yon chèn ekipman pou?

A: Yon chèn ekipman se yon rezo òganizasyon ki enplike nan pwodiksyon, distribisyon, ak vann yon pwodwi, soti nan matyè premyè nan konsomatè final la.

An konklizyon, pandan ke Walmart te san dout revolusyone endistri Yo Vann an Detay ak pri ki ba li yo ak anpil rive, li se pa san defo li yo. Enpak sou biznis lokal yo, tretman anplwaye yo, ak enkyetid anviwonmantal yo se pami pwoblèm prensipal ki asosye ak jeyan an detay. Antanke konsomatè, li esansyèl pou nou okouran de pwoblèm sa yo epi konsidere pi gwo enplikasyon desizyon acha nou yo.