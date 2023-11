Ki twa segman Walmart yo ye?

Walmart, pi gwo revandè nan mond lan, opere nan twa segman diferan: Walmart US, Walmart International, ak Sam's Club. Chak segman satisfè bezwen kliyan diferan epi kontribye nan siksè jeneral konpayi an. Ann pran yon gade pi pre nan twa segman sa yo ak sa yo enplike.

1. Walmart US

Walmart US se pi gwo segman nan konpayi an, kontablite pou majorite nan revni li yo. Li opere yon gwo rezo magazen an detay atravè peyi Etazini, ki ofri yon pakèt pwodwi, tankou makèt, rad, elektwonik, ak atik nan kay la. Walmart US sèvi dè milyon de kliyan chak jou, ba yo pri abòdab ak eksperyans fè makèt pratik. Segman an gen ladan tou platfòm e-commerce Walmart a, ki pèmèt kliyan yo achte sou entènèt epi fè acha yo delivre nan papòt yo.

2. Walmart Entènasyonal

Walmart International konsantre sou elaji prezans konpayi an pi lwen pase Etazini. Li opere nan plizyè peyi atravè mond lan, tankou Meksik, Kanada, Wayòm Ini, Lachin, ak Brezil, pami lòt moun. Segman sa a adapte modèl biznis Walmart pou adapte bezwen espesifik ak preferans mache chak peyi. Lè w pwofite echèl mondyal li yo ak ekspètiz, Walmart International gen pou objaktif pou bay kliyan bon jan kalite pwodwi a pri konpetitif, pandan y ap sipòte ekonomi lokal yo.

3. Klib Sam la

Sam's Club se yon klib depo ki baze sou manm ki ofri pwodwi esansyèl nan pri rabè. Li akeyi tou de kliyan endividyèl ak biznis, bay yo ak yon seleksyon lajè nan atik, ki gen ladan makèt, elektwonik, mèb, ak plis ankò. Sam's Club opere sou yon modèl abònman, kote manm yo peye yon frè anyèl pou jwenn aksè nan kontra ak benefis eksklizif yo. Ak konsantre li sou gwo acha ak pri ekonomi, Sam's Club fè apèl a kliyan k ap chèche achte nan pi gwo kantite oswa k ap chèche valè pou lajan yo.

FAQ:

K: Ki diferans ki genyen ant Walmart US ak Walmart International?

A: Walmart US opere nan peyi Etazini, pandan y ap Walmart International elaji atenn konpayi an nan lòt peyi atravè mond lan.

K: Èske Sam's Club sèlman pou biznis?

A: Non, Sam's Club ouvè a tou de kliyan endividyèl ak biznis. Nenpòt moun ka vin yon manm epi jwi benefis ki genyen nan acha en ak pri rabè.

K: Èske mwen ka achte sou entènèt nan Walmart?

A: Wi, Walmart ofri yon platfòm e-commerce kote kliyan yo ka achte sou entènèt epi fè acha yo delivre nan papòt yo.

An konklizyon, twa segman Walmart yo, Walmart US, Walmart International, ak Sam's Club, satisfè bezwen kliyan diferan epi kontribye nan siksè mondyal konpayi an. Kit se atravè rezo vaste li yo nan magazen an detay, ekspansyon entènasyonal, oswa klib depo ki baze sou manm, Walmart fè efò pou bay kliyan pri abòdab, bon jan kalite pwodwi, ak eksperyans fè makèt pratik.