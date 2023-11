By

Ki domaj ki grav nan vaksen COVID la?

Pandan kanpay vaksinasyon COVID-19 la kontinye ap dewoule atravè lemond, enkyetid yo genyen sou efè segondè potansyèl yo ak domaj grav yo te parèt. Li enpòtan pou adrese enkyetid sa yo epi bay enfòmasyon egzat pou ede moun yo pran desizyon enfòme sou pran vaksen an. Pandan ke vaksen COVID-19 yo te sibi tès solid epi otorite regilasyon yo jije yo an sekirite epi efikas, li enpòtan pou rekonèt ke, tankou nenpòt entèvansyon medikal, yo ka gen kèk risk.

Konprann enkonvenyans grav:

Enkonvenyans grav yo refere a evènman negatif ki rive apre vaksinasyon an, ki ka gen konsekans grav pou sante yon moun. Evènman sa yo se relativman ra epi yo kontwole ak anpil atansyon pa otorite sante yo asire sekirite kontinyèl nan vaksen yo.

FAQ:

K: Ki domaj grav ki pi komen ki asosye ak vaksen COVID-19?

A: Enkonvenyans grav yo rapòte pi souvan gen ladan reyaksyon alèjik grav (anafilaktik), twoub san kayo (tankou tronboz), ak myokardit (enflamasyon nan misk kè a).

K: Konbyen fwa mal grav rive?

A: Enkonvenyans grav yo ra anpil. Pou egzanp, ensidans la nan anafilaktik estime yo dwe alantou 2-5 ka pou chak milyon dòz administre, pandan y ap risk pou maladi san kayo se apeprè 1-2 ka pou chak 100,000 dòz.

K: Èske domaj grav vaksen an gen plis enpòtans pase risk COVID-19 li poze?

A: Non, risk ki asosye ak enfeksyon COVID-19 jeneralman pi wo pase risk vaksinasyon an. COVID-19 ka mennen nan maladi grav, konplikasyon alontèm, e menm lanmò, patikilyèman nan mitan popilasyon vilnerab yo.

An konklizyon, byenke domaj grav ki asosye ak vaksen COVID-19 egziste, yo trè ra. Benefis vaksinasyon an nan anpeche COVID-19 ak konplikasyon potansyèl li yo depase risk yo. Li esansyèl pou konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ki gen bon repitasyon epi konsilte avèk pwofesyonèl swen sante yo pou pran desizyon enfòme sou vaksinasyon an.