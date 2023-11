By

Ki chans pou w pran COVID-19 apre vaksinasyon an?

Pandan efò vaksinasyon COVID-19 yo kontinye ogmante globalman, anpil moun ap mande tèt yo sou efikasite vaksen yo pou anpeche enfeksyon. Pandan ke vaksen yo fèt pou bay pwoteksyon kont viris la, li enpòtan pou w konprann ke pa gen okenn vaksen ki 100% enfayil. Nan atik sa a, nou pral eksplore chans pou trape COVID-19 apre vaksinasyon an epi nou pral adrese kèk kesyon yo poze souvan.

Konprann efikasite vaksen an

Efikasite vaksen an refere a kapasite yon vaksen pou anpeche enfeksyon oswa diminye gravite maladi a. Vaksen COVID-19 yo otorize kounye a pou itilizasyon ijans yo te montre gwo pousantaj efikasite nan esè klinik yo, ki sòti nan 70% jiska plis pase 95%. Chif sa yo endike rediksyon nan risk pou yo devlope COVID-19 sentòm konpare ak moun ki pa te resevwa vaksen an.

Chans yo nan enfeksyon zouti

Malgre pousantaj efikasite segondè yo, enfeksyon zouti ka toujou rive. Yon enfeksyon dekouvèt refere a yon ka COVID-19 ki rive nan yon moun ki konplètman pran vaksen an. Sepandan, li enpòtan sonje ke ka sa yo relativman ra. Dapre done ki sòti nan divès etid, chans pou yo pran COVID-19 apre vaksinasyon yo siyifikativman pi ba konpare ak moun ki pa vaksen yo.

Faktè ki enfliyanse enfeksyon zouti

Plizyè faktè ka enfliyanse chans pou enfeksyon zouti. Men sa yo enkli nivo transmisyon kominotè, prezans nouvo variants, repons iminitè endividyèl, ak tan ki pase depi vaksinasyon an. Li enpòtan pou kontinye suiv direktiv sante piblik yo, tankou mete mask ak pratike distans sosyal, menm apre vaksinasyon an pou minimize risk enfeksyon an.

Kesyon yo poze souvan

K: Èske mwen ka toujou enfekte ak COVID-19 apre mwen fin pran vaksen an nèt?

A: Pandan ke enfeksyon zouti posib, yo ra. Vaksen an diminye anpil risk pou enfeksyon ak maladi grav.

K: Kisa mwen ta dwe fè si mwen gen sentòm COVID-19 apre vaksinasyon an?

A: Si w gen sentòm, li enpòtan pou w fè tès la epi suiv konsèy pwofesyonèl swen sante yo. Menm si w pran vaksen an total, li posib pou transmèt viris la bay lòt moun.

K: Èske tout vaksen yo egalman efikas nan anpeche enfeksyon dekouvèt?

A: Diferan vaksen yo gen diferan pousantaj efikasite, men tout vaksen otorize yo te montre gwo efikasite nan diminye risk enfeksyon ak maladi grav.

An konklizyon, pandan ke enfeksyon zouti ka rive, chans pou yo pran COVID-19 apre vaksinasyon yo siyifikativman pi ba konpare ak moun ki pa vaksinen. Vaksinasyon rete yon zouti enpòtan nan kontwole pwopagasyon viris la ak diminye gravite maladi a. Li enpòtan pou w rete enfòme, suiv direktiv sante piblik, epi konsilte pwofesyonèl swen sante pou nenpòt enkyetid oswa kesyon konsènan COVID-19 ak vaksinasyon.