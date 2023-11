By

Ki nouvo sentòm Covid 2023 yo?

Pandan pandemi Covid-19 la ap kontinye evolye, nouvo varyant viris la parèt, ki mennen nan chanjman nan sentòm moun ki enfekte yo te fè eksperyans. Li enpòtan pou w rete enfòme sou nouvo sentòm sa yo pou asire deteksyon bonè ak entèvansyon medikal apwopriye. Men yon apèsi sou dènye sentòm Covid yo obsève nan 2023.

Nouvo sentòm Covid:

1. Pwoblèm gastwoentestinal: Gen kèk moun ki enfekte ak dènye variants Covid-19 yo rapòte ke yo gen sentòm gastwoentestinal tankou dyare, kè plen, ak vomisman. Sentòm sa yo ka parèt ansanm oswa san sentòm respiratwa tipik yo.

2. Sentòm newolojik: Nouvo variants yo te asosye tou ak yon ogmantasyon ensidans nan sentòm newolojik. Sentòm sa yo gen ladan tèt fè mal, vètij, pèt gou oswa pran sant, ak menm manifestasyon ki pi grav tankou kriz malkadi oswa kou.

3. Gratèl nan po: Nan kèk ka, enfeksyon Covid-19 prezante ak gratèl sou po kòm yon sentòm prensipal. Gratèl sa yo ka varye nan aparans, sòti nan itikè ak yon gratèl ki pi gaye ki sanble ak lawoujòl oswa varisèl.

4. Enfeksyon nan je: Konjonktivit, souvan ke yo rekonèt kòm je woz, te obsève kòm yon sentòm Covid-19 nan kèk moun. Li ka prezante ak wouj, gratèl, ak ekoulman nan je yo.

5. Fatig etranj: Pandan ke fatig te yon sentòm li te ye nan Covid-19, dènye variants yo te asosye ak yon fatig ki pi pwofon ak pwolonje ki ka pèsiste menm apre lòt sentòm yo te rezoud.

Kesyon yo poze souvan (FAQ):

K: Èske nouvo sentòm sa yo eksklizif nan dènye variants yo?

A: Pandan ke sentòm sa yo pi souvan asosye ak nouvo varyant yo, yo ka toujou rive nan moun ki enfekte ak tansyon pi bonè nan viris la.

K: Èske mwen ta dwe enkyete si mwen fè eksperyans nouvo sentòm sa yo?

A: Li esansyèl pou w vijilan epi chèche konsèy medikal si w gen nenpòt nan sentòm sa yo, paske yo ka endike yon enfeksyon Covid-19.

K: Èske sentòm tradisyonèl Covid-19 yo toujou enpòtan?

A: Wi, sentòm tradisyonèl yo tankou lafyèv, tous, ak souf kout yo toujou enpòtan epi yo pa ta dwe neglije.

An konklizyon, pandan viris Covid-19 la ap kontinye evolye, li enpòtan pou w rete enfòme sou dènye sentòm ki asosye ak nouvo variants yo. Pwoblèm gastwoentestinal, sentòm newolojik, gratèl sou po, enfeksyon nan je, ak fatig etranj se pami nouvo sentòm yo obsève an 2023. Si ou fè eksperyans nenpòt nan sentòm sa yo, li enpòtan pou chèche konsèy medikal epi swiv direktiv yo rekòmande pou pwoteje tèt ou ak lòt moun kont. viris la. Rete enfòme, rete an sekirite.