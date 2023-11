Ki sa ki negatif nan pran vaksen an?

Pandan deplwaye vaksen COVID-19 la ap kontinye atravè mond lan, te gen yon konsantre enpòtan sou aspè pozitif vaksen yo, tankou kapasite li pou diminye gravite maladi a epi anpeche entène lopital. Sepandan, li enpòtan pou rekonèt ke tankou nenpòt entèvansyon medikal, vaksen yo vini tou ak negatif potansyèl yo. Pandan ke benefis vaksinasyon yo depase risk yo, li enpòtan pou w konnen dezavantaj potansyèl yo. Men kèk negatif yo souvan diskite ki asosye ak pran vaksen COVID-19 la:

1. Efè segondè: Tankou pifò vaksen, vaksen COVID-19 la ka lakòz efè segondè. Sa yo se jeneralman modere ak kout dire, ki gen ladan doulè nan sit la piki, fatig, tèt fè mal, doulè nan misk, ak lafyèv. Efè segondè sa yo se yon siy ke kò a ap bati pwoteksyon kont viris la epi yo anjeneral rezoud nan kèk jou.

2. Reyaksyon alèjik: Malgre ke ra, kèk moun ka fè eksperyans reyaksyon alèjik ak vaksen an. Reyaksyon sa yo anjeneral imedya epi yo ka varye ant sentòm modere tankou itikè ak gratèl ak reyaksyon grav tankou difikilte pou respire oswa anafilaktik. Sepandan, li enpòtan sonje ke ka sa yo trè ra, ak sit vaksinasyon yo byen ekipe pou jere ijans sa yo.

3. Enkoni efè alontèm: Depi vaksen COVID-19 yo relativman nouvo, gen done limite sou efè alontèm yo. Pandan ke esè klinik vaste yo te demontre sekirite yo ak efikasite, li toujou enpòtan pou kontinye siveyans pou nenpòt ki efè segondè potansyèl alontèm.

FAQ:

K: Èske vaksen COVID-19 la ka ban mwen COVID-19?

A: Non, vaksen COVID-19 yo otorize kounye a pou itilize nan ijans pa genyen viris vivan ki lakòz COVID-19 la. Yo travay lè yo anseye sistèm iminitè a ki jan yo rekonèt ak konbat viris la.

K: Èske efè segondè vaksen an danjere?

A: Efè segondè vaksen COVID-19 yo jeneralman modere ak tanporè. Reyaksyon grav yo trè ra, epi sit vaksinasyon yo prepare pou jere nenpòt ijans.

K: Èske mwen ka pran vaksen an si mwen gen alèji?

A: Pifò moun ki gen alèji ka resevwa vaksen COVID-19 la san danje. Sepandan, moun ki gen yon istwa nan reyaksyon alèjik grav nan nenpòt vaksen oswa konpozan li yo ta dwe konsilte avèk founisè swen sante yo anvan yo pran vaksen an.

An konklizyon, byenke vaksen COVID-19 la pwouve li se yon zouti enpòtan nan konbat pandemi an, li enpòtan pou rekonèt negatif potansyèl ki asosye ak vaksinasyon an. Efè segondè yo jeneralman modere ak kout dire, ak reyaksyon grav yo ra anpil. Kòm plis done vin disponib, siveyans kontinyèl pral ede asire sekirite ak efikasite vaksen sa yo alontèm.