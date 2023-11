By

Ki efè segondè ki pi grav nan vaksen COVID?

Pandan kanpay vaksinasyon COVID-19 yo kontinye ap dewoule atravè lemond, enkyetid sou efè segondè potansyèl yo te parèt. Pandan ke majorite moun k ap resevwa vaksen yo fè eksperyans sèlman reyaksyon modere ak tanporè, li enpòtan pou adrese efè segondè ki pi grav yo te rapòte. Isit la, nou bay yon apèsi sou evènman negatif ki pi enpòtan ki asosye ak vaksen COVID yo.

1. Anafilaktik: Anafilaktik se yon reyaksyon alèjik grav ki ka rive nan kèk minit oswa èdtan apre yo fin resevwa yon vaksen. Malgre ke li ra anpil, li ka lakòz difikilte pou respire, anfle nan figi a ak gòj, batman kè rapid, ak vètij. Founisè swen sante yo byen prepare pou jere reyaksyon anafilaktik epi yo gen ekipman ak medikaman ki nesesè pou trete yo.

2. Myokardit ak Perikardit: Yo rapòte ka myokardit (enflamasyon nan misk kè a) ak perikardit (enflamasyon pawa ki alantou kè a), sitou nan jèn gason, apre vaksen mRNA COVID. Kondisyon sa yo tou ra ak tipikman rezoud ak tretman medikal. Benefis vaksinasyon yo toujou depase risk yo, sitou lè nou konsidere konplikasyon potansyèl COVID-19 li menm.

3. boul san: Nan ka ki ra, gen kèk vaksen COVID ki asosye ak twoub san kayo, tankou tronboz sinis venn serebral (CVST) oswa tronboz ak sendwòm tronbositopeni (TTS). Kondisyon sa yo enplike fòmasyon nan boul nan san nan zòn espesifik nan kò a epi yo ka grav. Sepandan, li enpòtan pou sonje ensidan evènman sa yo trè ra, e benefis vaksinasyon an nan anpeche grav COVID-19 depase risk yo.

FAQ:

K: Èske efè segondè sa yo komen?

A: Non, efè segondè grav sa yo ra anpil. A vas majorite moun k ap resevwa vaksen yo fè eksperyans sèlman reyaksyon twò grav ak tanporè, tankou doulè nan sit piki a, fatig, oswa sentòm grip ki pa grav.

K: Èske nenpòt moun ka fè eksperyans efè segondè sa yo?

A: Pandan ke nenpòt moun ka potansyèlman fè eksperyans efè segondè sa yo, sèten gwoup, tankou jèn gason pou myokardit ak perikardit, ka gen yon ti kras pi wo risk. Sepandan, risk an jeneral rete trè ba.

K: Kisa mwen ta dwe fè si mwen santi nenpòt nan efè segondè sa yo?

A: Si w gen nenpòt sentòm grav oswa konsyan apre w fin resevwa yon vaksen COVID, chèche swen medikal imedya. Pwofesyonèl swen sante yo ekipe pou okipe ak trete evènman negatif ra sa yo.

An konklizyon, pandan ke efè segondè grav ki asosye ak vaksen COVID egziste, yo trè ra. Benefis vaksinasyon an nan anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò akòz COVID-19 depase risk yo. Li enpòtan pou w konsilte pwofesyonèl swen sante yo epi konte sou enfòmasyon egzat lè w ap pran desizyon konsènan vaksinasyon an.