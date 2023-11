By

Ki sa ki 5 reyalite enteresan sou Walmart?

Walmart, pi gwo revandè nan mond lan, se yon non kay ki pa bezwen entwodiksyon. Avèk gwo rezo magazen li yo ak divès kalite pwodwi, Walmart te vin tounen yon pati entegral nan lavi anpil moun. Sepandan, gen plizyè reyalite mwens li te ye sou jeyan sa a Yo Vann an Detay ki ka sipriz ou. Men senk reyalite enteresan sou Walmart:

1. Walmart atenn mondyal la: Walmart opere nan 27 peyi atravè lemond, fè li yon konpayi vrèman mondyal. Soti nan Etazini nan Brezil, Lachin nan Wayòm Ini a, Walmart gen yon prezans enpòtan nan divès mache. Operasyon entènasyonal li yo kontribye nan estati li kòm youn nan pi gwo anplwayè globalman, ak plis pase 2.3 milyon asosye atravè lemond.

2. Efè Walmart: Tèm "efè Walmart" la refere a enpak konpayi an genyen sou ekonomi lokal yo lè li antre nan yon nouvo mache. Pandan ke pri ki ba Walmart yo atire kliyan yo, yo ka mete presyon tou sou pi piti biznis yo, ki mennen nan fèmti. Sepandan, arive konpayi an kapab tou kreye travay ak estimile kwasans ekonomik nan sèten zòn.

3. Inisyativ anviwònman Walmart yo: Nan dènye ane yo, Walmart te fè efò enpòtan pou diminye anprint anviwònman an. Konpayi an gen pou objaktif pou yo mache ak 100% enèji renouvlab, pwodui zewo fatra, ak vann pwodwi dirab. Walmart te angaje tou pou diminye emisyon gaz lakòz efè tèmik nan operasyon li yo ak chèn ekipman pou.

4. Filantropi Walmart a: Walmart se li te ye pou jefò filantwopi li yo. Fondasyon Walmart, bras charitab konpayi an, sipòte plizyè kòz, tankou sekou grangou, repons pou katastwòf, ak edikasyon. Nan ane 2020 sèlman, Walmart ak Walmart Foundation te bay plis pase 1.4 milya dola bay òganizasyon charitab atravè lemond.

5. Kwasans e-commerce Walmart a: Pandan ke Walmart se sitou li te ye pou magazen brik-ak-mòtye li yo, biznis e-commerce li yo te rapidman agrandi. Nan dènye ane yo, konpayi an te fè envèstisman enpòtan nan platfòm sou entènèt li yo, ofri kliyan yon pakèt pwodwi pou livrezon lakay pratik oswa nan magazen.

FAQ:

K: Ki sa ki se yon revandè?

A: Yon revandè se yon biznis oswa yon moun ki vann machandiz oswa sèvis dirèkteman bay konsomatè yo.

K: Ki sa ki se yon jefò filantwopi?

A: Yon efò filantwopik refere a aksyon moun oswa òganizasyon pran pou ankouraje byennèt lòt moun, anjeneral atravè don charitab oswa sipò pou kòz sosyal.

K: Ki sa ki se e-commerce?

A: E-commerce, kout pou komès elektwonik, refere a achte ak vann machandiz ak sèvis sou entènèt la.

An konklizyon, prezans mondyal Walmart, "efè Walmart," inisyativ anviwònman li yo, filantropik, ak kwasans e-commerce se jis kèk nan anpil aspè enteresan nan jeyan sa a Yo Vann an Detay. Pandan Walmart ap kontinye evolye ak adapte yo ak bezwen konsomatè yo chanje, li rete yon fòs dominan nan endistri an detay.