Ki otorizasyon aplikasyon mwen ta dwe fèmen?

Nan laj dijital jodi a, aplikasyon pou smartphone yo vin tounen yon pati entegral nan lavi nou. Soti nan platfòm medya sosyal yo rive nan zouti pwodiktivite, nou konte sou aplikasyon sa yo pou plizyè rezon. Sepandan, anpil nan aplikasyon sa yo mande sèten otorizasyon pou jwenn aksè nan done pèsonèl nou yo, sa ki ka ogmante enkyetid sou vi prive ak sekirite. Kidonk, ki otorizasyon aplikasyon ou ta dwe fèmen pou pwoteje enfòmasyon ou yo? Ann chèche konnen.

Aksè Kote: Youn nan otorizasyon ki pi komen aplikasyon yo mande se aksè nan kote ou ye a. Pandan ke kèk aplikasyon vrèman mande enfòmasyon sa a pou fonksyonalite yo, lòt moun ka sèvi ak li pou piblisite vize oswa done min. Pou pwoteje konfidansyalite w, konsidere dezaktive aksè lokal pou aplikasyon ki pa nesesèman bezwen li, tankou jwèt oswa aplikasyon metewolojik.

Aksè mikwofòn ak kamera: Bay mikwofòn ak kamera aksè nan aplikasyon yo ka riske, paske li pèmèt yo anrejistre odyo ak videyo san ou pa konnen. Sòf si li esansyèl pou objektif aplikasyon an, li bon pou enfim otorizasyon sa yo pou anpeche nenpòt move itilizasyon potansyèl done pèsonèl ou.

Kontak ak Aksè Jounal Rele: Gen kèk aplikasyon ki mande aksè nan kontak ou yo ak mòso bwa apèl yo, ki ka yon enkyetid sou vi prive. Sòf si aplikasyon an mande pou enfòmasyon sa yo fonksyone byen, li rekòmande pou anile otorizasyon sa yo pou pwoteje konfidansyalite kontak ou yo epi anpeche nenpòt itilizasyon san otorizasyon nan istwa apèl ou a.

FAQ:

K: Kouman mwen ka jere otorizasyon aplikasyon sou smartphone mwen an?

A: Sou aparèy Android, ale nan Anviwònman > Aplikasyon > [Non Aplikasyon] > Otorizasyon. Sou aparèy iOS, ale nan Anviwònman> Konfidansyalite> [Non Aplikasyon an] pou jere otorizasyon.

K: Èske fèmen sèten otorizasyon app afekte fonksyonalite aplikasyon an?

A: Nan kèk ka, enfimite sèten otorizasyon ka limite fonksyonalite aplikasyon an. Sepandan, li enpòtan pou bay vi prive w priyorite epi sèlman bay otorizasyon ki nesesè pou aplikasyon an fonksyone byen.

K: Èske gen nenpòt zouti pou ede jere otorizasyon aplikasyon yo?

A: Wi, gen plizyè aplikasyon ki konsantre sou vi prive ki disponib ki ka ede w jere ak kontwole otorizasyon aplikasyon yo pi efikasman. Aplikasyon sa yo bay plis kouch sekirite epi pèmèt ou personnaliser otorizasyon pou chak aplikasyon.

An konklizyon, lè w sonje otorizasyon aplikasyon ou bay yo ka amelyore vi prive w ak sekirite w anpil. Lè w enfim otorizasyon ki pa nesesè yo, ou ka pwoteje done pèsonèl ou kont move itilizasyon potansyèl yo. Sonje regilyèman revize ak jere otorizasyon aplikasyon pou asire vi prive w rete entak nan mond dijital la.