Ki laj vaksen kont zonyon gratis?

Nan dènye ane yo, te gen yon konsantre ogmante sou prevansyon maladi atravè vaksinasyon. Youn nan vaksen sa yo ki te genyen atansyon se vaksen zona. Zoster, ke yo rele tou èpès zoster, se yon gratèl ki fè lapenn ki te koze pa viris varicella-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la. Vaksen an se yon fason efikas pou redwi risk pou yo devlope zona ak konplikasyon li yo. Men, ki laj vaksen an gratis?

FAQ:

K: Ki sa ki vaksen bardo a?

A: Vaksen bardo a se yon mezi prevantif ki ede pwoteje kont devlopman zona. Li gen yon fòm febli nan viris varicella-zoster, ki stimul sistèm iminitè a pou pwodui antikò pou goumen kont viris la.

K: Kiyès ki kalifye pou vaksen bardo a?

A: Nan pifò peyi yo, vaksen zona yo rekòmande pou moun ki gen laj 50 ak pi wo. Sepandan, kalifikasyon yo ka varye selon direktiv espesifik otorite sante chak peyi yo tabli.

K: Èske vaksen kont zona gratis?

A: Disponiblite ak pri vaksen bardo a ka varye selon peyi a ak sistèm swen sante li a. Nan kèk peyi, yo ka bay vaksen an gratis pou sèten gwoup laj kòm yon pati nan pwogram vaksen nasyonal la. Sepandan, nan lòt ka, moun ka bezwen peye pou vaksen an oswa fè li kouvri pa asirans sante yo.

K: Poukisa yo rekòmande vaksen bardo a pou granmoun aje yo?

A: Risk pou devlope zona ogmante ak laj, patikilyèman apre laj 50 an. Granmoun ki pi gran yo gen plis chans pou yo fè eksperyans sentòm grav ak konplikasyon nan bardo, tankou neuralji postherpetic, ki lakòz doulè ki dire lontan. Vaksen an ede diminye risk pou yo devlope zona ak konplikasyon ki asosye li yo.

Li enpòtan pou w konsilte pwofesyonèl swen sante yo oswa otorite sante lokal yo pou detèmine direktiv espesifik ak disponiblite vaksen an nan zòn ou an. Yo ka bay enfòmasyon egzat konsènan kalifikasyon, pri, ak nenpòt lòt kondisyon pou resevwa vaksen an. Sonje byen, prevansyon se toujou pi bon pase gerizon, epi pran vaksen kont zona ka siyifikativman diminye risk pou maladi sa a douloure.