Jwenn Aksè Eksklizif nan Beeper ak Bilten 9to5Google la

Beeper, aplikasyon an ki pèmèt ou konsolide tout aplikasyon chat ou yo nan yon sèl kote, te pran popilarite ak sipò li pou Google Messages RCS ak iMessage Apple la. Sepandan, aplikasyon an toujou envite-sèlman. Erezman, nou fè patenarya ak Beeper pou ofri lektè nou yo yon chans jwenn aksè eksklizif. Men ki jan ou ka jwenn men ou sou yon envite.

Beeper fyè de kapasite li pou konekte plizyè aplikasyon pou mesaj, tankou WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat, ak plis ankò. Ki sa ki mete Beeper apa se sipò kwa-platfòm li pou iMessage ak Google Messages RCS. Lè w konekte kont ou yo, ou ka itilize iMessage sou Android ak RCS sou yon iPhone, ki se yon karakteristik konvenkan. Kenbe nan tèt ou ke lè l sèvi avèk iMessage entegrasyon mande pou siyen nan ID Apple ou atravè Beeper, ki ka ogmante enkyetid sou vi prive. Nan lòt men an, aplikasyon tankou Google Messages yo mwens pwogrese, paske yo konte sou metòd ki lye ki egziste deja.

Aplikasyon an te kreye pa Eric Migicovsky, fondatè Pebble, epi li te sipòte pa yon règleman sou enfòmasyon prive detaye pou adrese nenpòt enkyetid itilizatè yo ka genyen.

Malgre ke Beeper se kounye a gratis pou itilize, li toujou limite a yon lis datant pou nouvo itilizatè yo. Pandan ke referans yo disponib kounye a pou envite jiska senk itilizatè adisyonèl, jwenn aksè toujou difisil. Se la nou antre.

Nou kontan pou nou ofri 500 envite Beeper sèlman pou lektè fidèl nou yo. Pou asire jistis, envite yo pral distribye sou yon baz premye vini, premye sèvi atravè bilten imel nou an.

Bilten nou an pibliye twa fwa pa semèn, madi, vandredi ak dimanch. Abònen yo resevwa kontni eksklizif, apèsi sou dènye nouvèl yo, ak opinyon dirèkteman nan bwat resepsyon yo. Semèn sa a, nou pral mete lyen referans Beeper nou an nan bilten nou an jiskaske envite yo fini. Lyen an ap disponib sèlman atravè bilten imel nou an, kidonk asire w ke w abònman pou w ka jwenn chans ou genyen aksè a Beeper.

Pa rate opòtinite sa a pou konekte tout aplikasyon chat ou yo nan yon sèl kote ak Beeper. Rete branche pou premye bilten nou an nan semèn nan, ki pral voye soti nan Madi apremidi (PT).

