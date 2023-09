Konstan Hubble a: Debouche To Ekspansyon Linivè a

By

Nan demand pou konprann evolisyon ak desten linivè a, syantis yo konte sou konstan Hubble a, ki mezire vitès linivè a ap agrandi. Sepandan, yon diferans ki pèsistan ke yo rekonèt kòm "Tansyon Hubble" egziste ant valè mezire nan konstan an ak sa yo prevwa pa teyori a gwo bang.

Pou jwenn yon konpreyansyon pi klè sou tansyon sa a, astwonòm yo te tounen vin jwenn NASA a James Webb Space Telescope. Loreya Nobèl Adam Riess ak kòlèg li yo nan Johns Hopkins University ak Space Telescope Science Institute te itilize obsèvasyon Webb pou rafine presizyon mezi lokal yo nan konstan Hubble a.

Youn nan zouti prensipal yo itilize nan mezi sa yo se etid la nan varyab Cepheid, ki se zetwal pulsasyon ki sèvi kòm makè distans serye. Cepheids yo eksepsyonèlman klere ak sibi fluctuations gwosè ki koresponn ak liminozite intrinsèques yo. Lè yo obsève klète ak redshifts Cepheids nan galaksi byen lwen, astwonòm yo ka detèmine pousantaj ekspansyon linivè a.

Sepandan, dansite zetwal nan galaksi yo nan pèspektiv nou souvan konplike obsèvasyon sa yo. Lansman Teleskòp Espas Hubble an 1990 te fè wout la pou pi bon rezolisyon Cepheids, paske li ka idantifye varyab endividyèl yo menm nan galaksi ki gen plis pase yon santèn milyon ane limyè lwen.

Men, rasanble done nan pati ki tou pre enfrawouj nan spectre an enpòtan anpil pou kont distòsyon ki te koze pa pousyè entèvni an. Sa a se kote Teleskòp Espas James Webb briye. Vizyon enfrawouj Webb a pèmèt pou yon separasyon pi presi nan limyè Cepheid ak zetwal ki antoure, diminye melanje ak amelyore mezi.

Nan rechèch yo, Riess ak ekip li a kolekte obsèvasyon Cepheids nan diferan etap sou nechèl distans cosmic la lè l sèvi avèk Webb. Lè yo kalibre vrè liminozite Cepheids nan galaksi ki gen distans li te ye, yo ka itilize sipènova nan galaksi sa yo pou kalibre plis liminozite vre. Mezi rafine sa yo kontribye nan yon detèminasyon pi egzak nan konstan Hubble a.

Konprann konstan Hubble a enpòtan anpil pou devwale mistè ekspansyon linivè a ak sò final li yo. Kapasite Webb jwe yon wòl enpòtan nan rafine konpreyansyon nou sou paramèt fondamantal sa a ak debouche tansyon Hubble a.

