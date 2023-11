By

Èske Walmart te janm wouj?

Nan yon revelasyon etone, li te vini nan limyè ke Walmart jeyan Yo Vann an Detay te vre yon fwa asosye ak koulè wouj la. Pandan ke konpayi an se kounye a lajman rekonèt pou logo ikonik ble li yo, li sanble ke premye jou li yo te make pa yon koulè diferan. Dekouvèt sa a te pwovoke kiryozite nan mitan amater Walmart ak poze kesyon sou istwa mak konpayi an.

Dapre dosye istorik, premye logo Walmart a prezante yon polis wouj fonse. Chwa wouj la te gen anpil chans enfliyanse pa asosyasyon li yo ak enèji, pasyon, ak eksitasyon. Sepandan, kòm konpayi an evolye ak elaji, li te sibi yon pwosesis rebranding ki evantyèlman te mennen nan adopsyon an nan logo la kounye a abitye ble.

FAQ:

K: Ki lè Walmart te chanje logo li soti nan wouj nan ble?

A: Tranzisyon soti nan logo wouj la nan logo ble a te fèt an 1981.

K: Poukisa Walmart te chanje logo li a?

A: Desizyon an pou chanje logo la te fè pati yon efò rebranding pi laj ki vize a modènize imaj konpayi an ak aliyen li ak valè debaz li yo.

K: Èske gen okenn siyifikasyon nan koulè ble a nan logo Walmart a?

A: Ble souvan asosye ak konfyans, fyab, ak estabilite, ki se kalite ke Walmart t'ap chache transmèt atravè nouvo logo li yo.

K: Èske gen rès logo wouj la nan mak aktyèl Walmart a?

A: Pandan ke logo nan tèt li te chanje, Walmart toujou enkòpore eleman wouj nan magazen li yo ak piblisite. Konpayi an sèvi ak aksan wouj pou kreye yon sans de ijans epi atire atansyon sou òf espesyal oswa pwomosyon.

Pandan Walmart ap kontinye domine peyizaj an detay, li se kaptivan pou dekouvri aspè ki pi piti yo nan istwa li yo. Revelasyon ke konpayi an te yon fwa asosye ak koulè wouj la ajoute yon kouch entrigan nan naratif mak li yo. Pandan ke logo ble a te vin synonym ak Walmart, li se yon rapèl ke menm mak ki pi rekonètr yo te sibi transfòmasyon sou wout yo nan siksè.