Nouvo Lide Materyèl Valve a resevwa Sètifikasyon nan Kore di Sid

Valv yo te konnen ki gen anbisyon pi lwen pase Steam Deck a, ak nouvo enfòmasyon sijere ke konpayi an ka ap prepare yo bato youn nan lide pyès ki nan konpitè li yo. Ajans Nasyonal Rechèch Radyo nan Kore di Sid sètifye yon "aparèy san fil ki ba pouvwa" soti nan Valve ak deziyasyon "RC-V1V-1030." Pandan ke sètifikasyon an pa bay anpil detay sou aparèy la, li endike ke li itilize 5GHz Wi-Fi, ki se deja komen nan pifò òdinatè. Ajans regilasyon tipikman mande sètifikasyon pou aparèy ki pral enpòte ak potansyèlman vann nan yon peyi. Aparèy Valve a poko parèt nan baz done FCC Etazini oswa SIG Bluetooth, men sa ka chanje nan lavni.

Nan kòd Valve a, gen kèk sijesyon sou plan pyès ki nan konpitè konpayi an. Michael Larabel soti nan Phoronix dekouvri ke Valve te fè chanjman ki gen rapò ak Van Gogh APU Steam Deck a, ki gen ladan referans sou non pwodwi "Galileo" ak "Sephiroth." Greg Coomer Valve te deja mansyone ke APU ki deja egziste nan pil vapè a ta ka apwopriye tou pou yon headset VR otonòm. Sepandan, li gen mwens chans pou yon nouvo gamepad Steam Controller ta genyen tout chip Steam Deck la.

Valv te eksplore plizyè lide kenkayri, ki gen ladan yon headset VR otonòm ki gen non kod "Deckard," jan sous konfime nan 2021. Imaj patant aparèy la te sikile tou. Kit sètifye "aparèy san fil ki ba-pouvwa a" gen rapò ak yon rafrechisman nan pil vapè a oswa yon pwodwi pyès ki nan konpitè konplètman nouvo rete yo dwe wè. Sepandan, li ta ka saj pou Valve fè yon anons anvan Nintendo revele siksesè li nan Nintendo Switch la.

