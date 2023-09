By

Devwale jwè kle yo nan Telecom Nò Ameriken: Anyè MNO 2023-2024

Peyizaj telekominikasyon Nò Ameriken an se yon endistri dinamik e ki toujou ap evolye, ak jwè kle yo toujou ap fè efò pou youn depase lòt nan yon fason pou yo ofri sèvis ki pi inovatè ak efikas bay konsomatè yo. Pandan n ap antre nan ane 2023-2024, li esansyèl pou nou gade pi pre gwo operatè rezo sa yo (MNO) k ap fòme avni telekominikasyon nan Amerik di Nò.

Nan forefront de endistri sa a se AT&T, yon konpayi ki te yon vanyan nan sektè telecom pou plis pase yon syèk. Lonjevite AT&T ka atribiye a kapasite li pou adapte yo ak chanjman tandans mache yo ak angajman li nan envesti nan teknoloji dènye kri. Konpayi an te yon pionnier nan deplwaye rezo 5G atravè peyi Etazini, pwomèt koneksyon pi vit ak pi serye pou itilizatè li yo.

Verizon Communications, yon lòt jeyan telekominikasyon ki te jwe yon wòl enpòtan nan fòme endistri a, cho sou talon AT&T. Verizon te fè pwogrè enpòtan nan elaji rezo 5G li a e li te yon jwè kle nan devlopman teknoloji fib optik, ki ofri pi vit vitès entènèt ak fyab amelyore. Anplis de sa, akizisyon Verizon nan Yahoo ak AOL te pèmèt konpayi an divèsifye òf li yo ak elaji nan espas medya dijital la.

Yon lòt gwo jwè nan sektè telecom nan Amerik di Nò se T-Mobile US. Konpayi an, ki te konplete yon fizyon ak Sprint Corporation nan 2020, te parèt kòm yon konkiran tèribl nan endistri a. T-Mobile konsantre sou sèvis kliyan ak estrateji prix agresif li yo te ede li jwenn yon pati nan mache enpòtan. Angajman konpayi an pou elaji rezo 5G li yo ak apwòch inovatè li nan maketing te mete l apa de konpetitè li yo.

Endistri telecom Kanada a domine pa twa gwo jwè: Bell Canada, Rogers Communications, ak Telus. Bell Canada, pi gwo konpayi telecom nan peyi a, gen yon enfrastrikti rezo solid epi li ofri yon pakèt sèvis, tankou entènèt, televizyon ak sèvis san fil. Rogers Communications, nan lòt men an, te yon pyonye nan deplwaye rezo 5G nan Kanada e li gen yon gwo prezans nan endistri medya yo. Telus, pandan ke li pi piti pase de konpetitè prensipal li yo, te fè mete pòtre yon nich pou tèt li ak konsantre li sou sèvis kliyan ak angajman li nan responsablite sosyal.

Nan Meksik, America Movil, kontwole pa bilyonè Carlos Slim, se jwè dominan an. Konpayi an opere anba plizyè mak, tankou Telcel ak Claro, e li gen yon gwo rezo ki kouvri atravè Amerik Latin nan. Malgre defi regilasyon, America Movil te jere kenbe pozisyon li atravè envestisman estratejik ak yon seri divès kalite sèvis.

Pandan n ap antre nan ane 2023-2024, jwè kle sa yo nan endistri telekominikasyon Nò Ameriken an ap kontinye mennen inovasyon ak konpetisyon. Avèk avenman nouvo teknoloji tankou 5G, Entènèt bagay sa yo (IoT), ak entèlijans atifisyèl (AI), peyizaj telecom yo pral sibi chanjman enpòtan. MNO sa yo, avèk rezo solid yo, divès kalite ofrann sèvis, ak angajman pou inovasyon, byen pozisyone pou mennen endistri a nan nouvo epòk enteresan sa a.