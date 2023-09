Nouvo One UI Watch 5 Mizajou prezante jès inivèsèl pou amelyore kontwòl Smartwatch

By

Dènye aktyalizasyon One UI Watch 5 Samsung a pote yon karakteristik revolisyonè ki rele Universal Gestures, elaji konsèp pou itilize smartwatch ou a atravè jès. Pandan ke jès Quick Launch te deja abitye ak itilizatè Galaxy Watch, Jès Inivèsèl ofri yon nivo diferan nan kontwòl sou smartwatch ou a.

Jès inivèsèl sèvi kòm yon zouti aksè, bay tout kontwòl sou smartwatch ou a atravè jès. Pandan ke kontwòl manyen yo ap toujou pi pito pa pifò itilizatè yo, Jès Inivèsèl yo se yon zouti kokenn pou moun ki blese nan men oswa andikap.

Pèmèt jès inivèsèl se senp. Sou Galaxy Watch ou a ap kouri One UI Watch 5, jwenn aksè nan meni Anviwònman an, ale nan "Aksesibilite," tape "Entèaksyon ak dèksterite," ki te swiv pa "Jès inivèsèl," epi aktive fonksyon an. Altènativman, ou ka pèmèt li atravè aplikasyon Galaxy Wearable sou smartphone konekte ou.

Pou w konprann ki jan Jès inivèsèl yo fonksyone, gen yon leson patikilye etap pa etap ki disponib lè ou premye aktive fonksyon an. Yon fwa w fin ranpli a, ou ka chanje soti nan navigasyon ki baze sou manyen nan Jès Inivèsèl lè w vire ponyèt ou yon bò de fwa. Jès zongle ak fèmen men ou nan yon pwen yo itilize pou deplase yon endikatè (endikatè konsantre) atravè koòdone itilizatè a ak simulation tiyo ekran sou eleman UI make, respektivman.

Anplis de sa, Jès Inivèsèl pèmèt itilizatè yo jwenn aksè nan yon meni Aksyon lè yo fèmen men yo nan yon pwen de fwa. Meni sa a bay bouton pou defile, louvri panèl rapid la, modifye fas mont, aksè nan tiwa aplikasyon yo, ak plis ankò.

Itilizatè yo gen fleksibilite pou personnaliser fonksyon jès yo, chanje koulè souliy la, modifye paramèt eskanè kurseur yo, modifye meni Aksyon an, ajiste vitès ak sansiblite, ak plis ankò. Anviwònman sa yo ka fasilman ajiste sou smartwatch la oswa atravè aplikasyon Galaxy Wearable.

Aktyalizasyon One UI Watch 5 la disponib kounye a sou seri Galaxy Watch 6, ak lansman pou pwogramasyon Galaxy Watch 4 ak Galaxy Watch 5 nan kèk rejyon. Samsung kontinye elaji disponiblite a nan plis mache, amelyore eksperyans nan smartwatch ak Universal Gestures.

