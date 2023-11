Konprann enpòtans sipò pou sante mantal nan inivèsite yo

By

Trajedi te frape kominote University of New Hampshire pandan y ap kriye pèt yon etidyan ki te touye tèt li dimanch. Ofisyèl lekòl la te dekri etidyan an, ki se yon elèv ki te nan kolèj Peter T. Paul nan biznis ak ekonomi, kòm yon zanmi fidèl ak bon kè ki te gen yon enpak pozitif sou kominote UNH. Kominote kanpis la afekte patikilyèman pandan etidyan yo ap prepare pou yo pati pou fèt Thanksgiving semèn sa a.

Apre evènman devastatè sa a, Prezidan UNH James W. Dean Jr. te mete aksan sou enpòtans pou sipòte elèv ki gendwa nan lapenn. Li ankouraje fakilte yo pou yo konnen chagren anpil etidyan ka genyen epi pou yo ofri fleksibilite an tèm de responsablite akademik yo. Inivèsite a an kontak ak fanmi elèv la epi yo pral bay enfòmasyon sou sèvis memorial nan tan apwopriye.

Chèf Depatman Lapolis Durham, Rene Kelley, konfime lanmò a kòm yon swisid e li asire ke pa gen okenn move move sispèk. Ankèt la ap kontinye.

Lè nou rekonèt nesesite pou sipò ak konsèy pandan moman sa yo, Sèvis Sikolojik ak Konsèy ak Pwogram Asistans Anplwaye nan inivèsite a disponib pou elèv yo, pwofesè yo ak anplwaye yo. Li enpòtan pou moun yo jwenn èd si yo santi tristès oswa lapenn.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

K: Kijan elèv yo ka kontakte Sèvis Sikolojik ak Konsèy UNH?

A: Elèv yo ka kontakte Sèvis Sikolojik ak Konsèy yo nan (603) 862-2090 pou jwenn sipò.

K: Kijan anplwaye yo ak pwofesè yo ka jwenn aksè nan Pwogram Asistans Anplwaye nan UNH?

R: Ou ka kontakte Pwogram Asistans Anplwaye a dirèkteman nan (800) 424-1749.

K: Èske gen liy èd nasyonal kriz ki disponib pou sipò imedya?

R: Wi, yo ka kontakte liy dirèk Alyans Nasyonal pou Maladi Mantal (NAMI) nan 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline nan 800-273-TALK (8255), ak National Crisis Line nan 1-. 833-710-6477. Liy kriz sa yo bay sipò imedya ak konsèy pou moun ki nan bezwen.