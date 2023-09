Dènye tit yo: echanj prizonye ak Iran, apwobasyon FDA pou nouvo vaksen, jijman antitrust kont Google, menas siklòn, retou emisyon diskou Drew Barrymore a, ak dezas diven nan Pòtigal.

Nan dènye nouvèl, administrasyon Biden te fè yon etap nan direksyon pou jwenn liberasyon senk sitwayen Ameriken yo te arete nan Iran lè li bay yon egzansyon pou bank yo transfere $ 6 milya dola nan jele fon lwil Iranyen san yo pa pè sanksyon Etazini. Kongrè a te enfòme sou devlopman sa a, e echanj prizonye a ta ka posib pou pran plas osi bonè ke semèn pwochèn. An retou, senk sitwayen Iranyen yo te arete Ozetazini yo pral lage tou. Mouvman diplomatik sa a vize amelyore relasyon Etazini ak Iran.

FDA te akòde apwobasyon pou yon nouvo vaksen kowonaviris ki vize espesyalman subvariant omikwon an, pou prepare pou sezon viris respiratwa kap vini an nan sezon otòn la. Pandan ke vaksen an te otorize pou nenpòt moun ki gen 6 mwa oswa plis, panèl konsiltatif CDC a pral rankontre pou detèmine yon apwòch ki pi vize. Yo prevwa vaksen an disponib pita nan semèn sa a epi li pral gratis pou pifò Ameriken ki gen asirans prive, Medicaid, oswa Medicare.

Mawòk te ralanti pou aksepte èd etranje apre yon tranblemanntè ki sot pase. Peyi a te fè fas ak defi nan kowòdone efò sekou ak distribye èd nan zòn ki afekte yo, kreye reta nan ede moun ki afekte nan katastwòf la.

Depatman Jistis la pral kòmanse yon jijman antitrust kont Google, kote yo pral egzamine jeyan teknoloji a paske li kapab itilize pozisyon dominan li nan mache motè rechèch la pou anpeche konpetisyon nan rechèch ak piblisite. Pwosè wo-pwofil sa a se premye nan kalite li kont yon gwo konpayi teknoloji nan plis pase de deseni epi li ka gen enplikasyon enpòtan pou endistri teknoloji a ak rive nan lavni Google.

Siklòn Lee reprezante yon menas k ap grandi pou lès New England, ak potansyèl pou gwo van, gwo lapli, ak vag tanpèt. Pandan ke li espere rete lanmè, Kanadyen Maritimes yo ak Nova Scotia ka fè eksperyans yon frape dirèk. Yo prevwa tanpèt la ap febli, men li ogmante nan gwosè pandan l ap deplase nan nò.

Nan mitan grèv Hollywood k ap kontinye, Drew Barrymore ap retounen emisyon diskou li a. Desizyon sa a vini nan yon moman kote anpil pwodiksyon yo ap an reta, bay telespektatè yo ak kontni fre pandan tan endistri a.

Nan yon dezas ki gen rapò ak diven, apeprè 600,000 galon diven wouj te inonde lari yo nan São Lourenço do Bairro, Pòtigal, apre de tank diven ki fè pati yon distilri lokal pete. Ponpye yo te kapab devye gwo kantite diven nan yon izin tretman dlo ize. Yo te mete diven an dwe detwi akòz yon sipli ane sa a, ki fè li pa apwopriye pou konsomasyon.

Anfen, itilizatè Chrome kapab kounye a pwofite nouvo anviwònman vi prive ak piblisite. Anviwònman sa yo vize amelyore vi prive epi bay itilizatè yo plis kontwòl sou eksperyans Navigasyon yo. Pou plis detay, telechaje aplikasyon The Post la oswa enskri nan bilten yo pou w rete okouran ak dènye nouvèl yo nan "The 7".

