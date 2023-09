Itilizatè Venmo yo rapòte pann ak pwoblèm peman yo

By

Dè milye de itilizatè Venmo dènyèman te fè eksperyans pwoblèm ak app a, ki gen ladan pwoblèm ak peman ak transfè lajan. Rapò sou pwoblèm sa yo te monte alantou 10.30 am ET jodi a, ak anpil itilizatè yo plenyen ke aplikasyon an pa t ap travay byen e ke peman yo pa t ap pase. Venmo pa te adrese pwoblèm nan ofisyèlman oswa pa te bay okenn mizajou sou medya sosyal.

Itilizatè yo te pran platfòm tankou Twitter pou eksprime fristrasyon yo ak Venmo. Gen kèk moun ki rapòte ke balans yo sou app a pa mete ajou, sa ki lakòz konfizyon ak enkyetid. Gen lòt ki plenyen pou yo pa kapab jwenn aksè nan lajan yo, sa ki lakòz enkonvenyan tankou gaspiye vwayaj nan magazen an. Sèvis kliyan Venmo te difisil pou jwenn, sa ki vin pi grav fristrasyon an.

Pandan ke kantite rapò sou Downdetector te diminye, ak anviwon 400 ki rete nan moman sa a, pwoblèm yo sanble yo te rezoud pou pifò itilizatè yo. Sepandan, li enpòtan sonje ke pa te gen okenn konfimasyon ofisyèl oswa deklarasyon nan men Venmo konsènan pann lan.

Kat jeyografik Downdetector bay nan Amerik di Nò a montre ke zòn ki pi afekte yo gaye toupatou nan peyi Etazini. Pandan se tan, yon graf ki reprezante pwoblèm yo rapòte nan èdtan ki sot pase a demontre yon tandans k ap monte.

An konklizyon, itilizatè Venmo yo te fè eksperyans dezòd nan sèvis, ki gen ladan echèk peman ak fonksyone byen app. Anpil moun eksprime doleyans yo sou divès platfòm, k ap chèche asistans ak rezolisyon. Venmo poko bay okenn eksplikasyon ofisyèl oswa mizajou konsènan sitiyasyon an.

