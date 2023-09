Mond Entoksikan nan Custom Porsche: Yon vwayaj nan atis otomobil

By

Nan yon videyo ki sot pase, Dennis Collins fouye nan domèn grizant nan Porsche koutim ki grave pa atizan ki renome Japonè a, Akira Nakai, jeni ki dèyè etikèt la RWB. Sa a se pa personnalisation tipik ou; 911 sa yo se kreyasyon vrèman ekstraòdinè ki pral transpòte ou nan machin Valhalla.

Collins mennen nou nan yon vwayaj fasinan atravè yon etablisman awogan ki te dirije pa Stuart Singer, yon patnè depi lontan nan mond otomobil la. Videyo a montre Pandora One Porsche 911 la, yon machin ki tèlman eksepsyonèl ke li sanble kòm si li te skulte pa bondye nan akor machin. Penti ble gwo twou san fon li yo gen yon bon jan kalite briyan ki okoumansman de oseyan an, pyese pa frape an kwiv-ton wou. Pièce de résistance a se lèt RWB ki eklere sou beke moniman duck-tail la, yon manyen kreyatif nan boutik Singer la.

Adjasan a bèt espektakilè sa a kanpe yon Porsche dekore nan yon koulè vèt kim lanmè kaptivan, envite nou gade nan nanm nan oseyan an. Malgre ke se sèlman yon ti tan parèt nan videyo a, li revele rache-off defans dèyè yo ak kouraj dèyè ki manke. Tankou yon bèt mitik, li parèt ak disparèt, kite yon enpresyon ki dire lontan.

Gen kèk purist ki ka kriye lè yo panse modifye 911 yo renmen anpil, e menm Singer rekonèt divizyon nan kominote Porsche konsènan modifikasyon RWB. Sepandan, nenpòt dout yo disparèt lè w ap temwen Nakai, ke yo rekonèt avèk afeksyon kòm Nakai-san, aplike maji li. Kòm nou gade l 'metikuleu ajoute brushstrokes final yo pandan y ap chita sou planche a, li vin evidan ke sa a se pa jis yon lòt travay koutim; li se atis otomobil nan pi rafine li yo.

Vwayaj Nakai soti nan kous kous nan Japon nan transfòme etalon Alman sa yo se prèske powetik. Okòmansman kòmanse ak revizyon enpòtan sou Toyota Corolla AE86 a, li te jwenn vrè apèl li nan akor machin epi li te evantyèlman kaptive pa atiran nan Porsche 911s, patikilyèman 930, 964, ak 993 modèl yo. Konplikasyon yo nan Porsche RWB sa yo pa gen anyen ki jis nan bèl, depase deskripsyon enb la nan "enkwayab."

Men, sa a se pa tout. Videyo a trete nou nan yon gade dèyè-sèn nan Ferrari Testarossa Collins, sibi pwòp transfòmasyon li nan boutik Singer la. Soti nan dezabiye chasi a nan restore eksepsyonèl la ak reviv A/C a, ki te mande pou yo retire tou de motè a ak tablodbò a, Collins bay yon aperçu entim nan pwosesis la nan rajenisman yon iconik supercar Italyen ane 1980 yo. Avèk yon pri lavant mwayèn nan alantou $ 150,000, posede tankou yon chèf se pa sèlman yon rèv men yon reyalite posib pou kèk.

Kit ou se yon antouzyas Porsche oswa yon fanatik Flair Italyen, videyo sa a ofri yon pas tout aksè nan mond lan sublime nan mèvèy otomobil. Dennis Collins bay plis pase jis yon videyo; li se yon envitasyon nan yon domèn kote jeni transandan nan atizay. Prepare pou w kaptive pa bote entoksikan Porsche koutim yo ak atis ki antre nan kreyasyon yo.

