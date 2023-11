Nouvo Mini dirije Gaming Display pa AOC: Kalite inegalabl nan yon pri inegalabl

By

Kap chèche yon monitè Mini LED ki pi wo nan yon pri abòdab? Pa gade pi lwen. AOC te jis lanse dènye ekspozisyon Gaming yo, Q27G3XMN a, epi li te deja pran mache a nan tanpèt. Pri a jis $ 249.99 sou Amazon, monitè 27″ 1440P sa a ofri yon valè eksepsyonèl pou lajan.

Ki sa ki mete Q27G3XMN a apa de konpetitè li yo se teknoloji Mini dirije ekleraj li yo. Kontrèman ak ekspozisyon LCD tradisyonèl yo, monitè Mini LED itilize pi piti LED ki chaje pi dans, sa ki lakòz klète siperyè ak nivo nwa. An reyalite, ekspozisyon Mini LED AOC a rivalize bon jan kalite imaj nan monitè OLED, ki se renome pou pèfòmans vizyèl inegalabl yo.

Prezante sètifikasyon DisplayHDR 1000, Q27G3XMN a gen anpil 336 zòn gradyasyon endividyèl. Zòn sa yo ka manipile pou reyalize nwa entans, sa ki pèmèt sansasyonèl kontni ranje dinamik segondè. Anplis, AOC te asire ke ekspozisyon an kouvri 134% nan gam koulè sRGB, bay koulè vibran ak egzat soti nan bwat la gras a kalibrasyon koulè faktori li yo.

Joueurs yo pral kontan ak espesifikasyon yo enpresyonan nan Q27G3XMN la. Avèk yon vitès rafrechisman 180Hz rapid, teknoloji adaptasyon-sync (menm si FreeSync pa mansyone klèman), ak mòd Low Input Lag AOC a, monitè sa a satisfè tout atant yo nan jwè konpetitif. Anplis de sa, li sipòte yon to rafrechi pi ba nan 120Hz, pafè pou jwèt konsole sou dènye Sony ak Microsoft konsole yo.

Lè ou konsidere espesifikasyon yo ak dènye kri teknoloji ki ap dirije Mini, ou ta ka atann Q27G3XMN a pote yon tag pri for. Sepandan, baze sou rechèch nou an, monitè AOC a siyifikativman pi abòdab pase konpetitè li yo. Menmsi nou pa t 'kapab jwenn pri an detay manifakti ki baze nan Etazini sijere, sous sijere ke li se apeprè $ 400. Avèk yon pri pwomosyon aktyèl $249.99, pa gen okenn dout ke monitè sa a ofri valè eksepsyonèl.

FAQ:

K: Ki sa ki teknoloji Mini LED?

A: Teknoloji Mini LED itilize pi piti ak pi dans poul nan sistèm ekleraj la nan yon ekspozisyon, sa ki lakòz klète amelyore ak nivo nwa.

K: Ki sa ki sètifikasyon DisplayHDR 1000?

A: Sètifikasyon DisplayHDR 1000 se yon estanda ki wo pou ekspozisyon ki konfime kapasite yo nan pwodwi sansasyonèl kontni ranje dinamik segondè ak kontras ekselan ak presizyon koulè.

K: Èske AOC Q27G3XMN sipòte FreeSync?

A: Pandan ke li pa endike klèman, monitè a gen teknoloji adaptive-sync, ki se konpatib ak FreeSync.

K: Èske Q27G3XMN a apwopriye pou jwèt konsole?

A: Wi, monitè a sipòte yon to rafrechisman 120Hz, sa ki fè li ideyal pou jwèt sou dènye Sony ak Microsoft konsole yo.