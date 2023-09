Bloke GMC Canyon AT4 yo te jwenn kole sou Colorado Randonnée Trail

Yon GMC Canyon AT2023 4 te bloke toupre tèt mòn Rocky Kolorado yo pandan plizyè jou. Kamyon pickup la te bloke sou Decalibron Trail, yon wout randone sèt mil ki vwayaje kat tèt mòn ki pi wo pase 14,000 pye. Santye a, ki pasyèlman sitiye sou pwopriyete prive, te fèmen pou pi fò nan ane a akòz enkyetid responsablite ak move kondisyon santye yo.

Chofè GMC Canyon AT4 a aparamman te jwenn aksè nan santye an atravè yon wout ki fini nan yon santye oswa ki vin tounen yon ansyen wout min. Chofè a gen anpil chans souzèstime difikilte tèren an, kòm santye a pa byen make epi li ka konfizyon navige.

Kamyon an te glise bò santye a sou wòch ki lach, li te pèdi traction epi li te fouye nan sifas la. Yo te rapòte ke kamyon an te fouye tèt li jiska diferans li yo, ki te poze risk pou yo woule si chofè a te eseye soti kouran.

Efò pou rekipere kamyon an pa t reyisi jiskaprezan. Colorado 4 × 4 Rescue and Recovery, yon òganizasyon volontè, te rive jwenn veyikil la men li pa t 'kapab ekstrè li. Kamyon an rete abandone sou santye an, paske pa gen okenn lòt rekiperasyon yo te rapòte.

Ensidan sa a mete aksan sou danje chofè ki pa gen eksperyans k ap eseye chemen ki depase nivo konpetans yo. Chofè tèt chaje yo te lakòz ensidan menm jan an nan zòn nan, sa ki pouse avètisman ak fèmti nan santye defi nan wout.

Li sèvi kòm yon rapèl pou w pran prekosyon ak imilite lè w antre nan tèren ki pa abitye.