Nouvo Wahoo Kickr Core Bundle: Antrenè entelijan abòdab ak valè ajoute

By

Wahoo Fitness fèk fè yon anons enteresan pou amater monte bisiklèt. Yo pa sèlman redwi pri a nan Wahoo Kickr Core entelijan antrenè a, men yo te enkli tou yon kasèt pre-enstale ak yon chwa nan opsyon vitès 8/9/10/11/12. Pakèt sa a tou vini ak yon manm gratis pou yon ane nan platfòm fòmasyon vityèl popilè, Zwift. Chanjman sa yo bay siklis yo yon opsyon ki pi abòdab ak pratik pou amelyore eksperyans fòmasyon andedan kay yo.

Wahoo Kickr Core entelijan antrenè a, prezante nan 2018, se te yon opsyon serye ak pri-efikas pou siklis. Dezavantaj la sèlman te absans la nan yon kasèt preenstale, kontrèman ak kontrepati li yo, Kickr entelijan antrenè a. Sepandan, ak nouvo Wahoo Kickr Core Bundle a, itilizatè yo ka jwi konvenyans nan yon kasèt pre-enstale ak yon manm Zwift yon ane, tout nan yon pri redwi. Òf pake sa a se yon premye pou Wahoo Fitness, ki baze nan Atlanta, Georgia.

Anplis pake a, pri otonòm Wahoo Kickr Core a tou te bese pou koresponn ak pri antrenè entelijan Zwift Hub One la. Sepandan, kliyan ki achte Kickr Core nan yon magazen bisiklèt lokal oswa yon magazen brik ak mòtye pral gen opsyon pou pwofite yon rabè manm Zwift pou yon ane a $99.99.

Sispansyon antrenè entelijan klasik Zwift Hub la, ki te ofri yon kasèt milti-vitès, vle di Zwift Hub One se kounye a sèl antrenè entelijan Zwift ki disponib. Malgre ke Zwift Hub One a vini ak yon sèl cog ak chanjman vityèl nan aplikasyon an, Wahoo Kickr Core a ofri yon eksperyans plis tradisyonèl, ki pèmèt itilizatè yo sèvi ak kasèt pwòp bisiklèt yo epi itilize tren bisiklèt yo pou chanje angrenaj.

Avèk mizajou sa yo, siklis yo gen de opsyon ekselan yo chwazi nan. Zwift Hub One a se ideyal pou moun ki majorite itilize Zwift oswa ki prefere yon konfigirasyon ki pi senp, pandan y ap Wahoo Kickr Core a ofri plis adaptabilite ak entegrasyon ak ekosistèm Wahoo nan Pwodwi pou Telefòn.

Pou rann Zwift pi aksesib, platfòm la prezante yon opsyon abònman rabè pou tout ane a ak yon pri $149.99. Sa a reprezante yon ekonomi enpòtan nan $ 29.89 konpare ak yon abònman chak mwa. Abònman ki egziste deja chak mwa yo ka fasilman chanje nan yon manm anyèl lè yo anile abònman aktyèl yo epi abònman sou sit entènèt Zwift la.

Nouvo Wahoo Kickr Core Bundle ak opsyon abònman Zwift rabè pou tout ane a pote valè ajoute ak abòdab pou amater monte bisiklèt andedan kay la. Si w ap chèche yon solisyon antrenè entelijan oswa yon eksperyans fòmasyon vityèl san pwoblèm, òf sa yo satisfè yon seri de bezwen ak preferans.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki enkli nan Wahoo Kickr Core Bundle la?

Wahoo Kickr Core Bundle la gen ladann antrenè entelijan Wahoo Kickr Core ak yon kasèt pre-enstale (8/9/10/11/12 opsyon vitès) ak yon manm Zwift pou yon ane.

2. Èske mwen ka achte Wahoo Kickr Core san yon kasèt?

Wi, Wahoo Kickr Core a ka achte separeman san yon kasèt. Pri li yo te redwi pou matche ak pri a nan antrenè entelijan Zwift Hub One la.

3. Ki diferans ki genyen ant Zwift Hub One ak Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One a vini ak yon sèl cog ak deplasman vityèl nan aplikasyon Zwift, pandan y ap Wahoo Kickr Core a mande pou yon kasèt bisiklèt estanda epi li itilize tren bisiklèt la pou chanje angrenaj. Kickr Nwayo a ofri tou pi gwo entegrasyon ak ekosistèm Wahoo nan Pwodwi pou Telefòn.

4. Èske Zwift ofri yon abònman rabè pou yon ane?

Wi, Zwift kounye a bay yon opsyon abònman pou yon ane ki koute $149.99, ki ofri pi bon valè konpare ak abònman chak mwa.

5. Èske abonnés ki deja egziste chak mwa ka chanje nan yon manm anyèl?

Wi, ki deja egziste abonnés chak mwa yo ka chanje nan yon manm anyèl. Sepandan, itilizatè ki te abònman nan magazen app Apple la ap bezwen anile abònman ki egziste deja yo epi abònman sou Zwift.com pou pwofite manm anyèl la. Abonnés chak mwa yo kapab tou kontinye manm chak mwa yo jan yo vle.