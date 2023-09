Prezante Super: Lager Ostralyen True-Blue pa Golden West Brewing Co.

By

Golden West Brewing Co., yon brasri atizanal ki baze nan Subiaco, Western Australia, dènyèman te revele dènye kreyasyon yo a: Super, yon lager vre-ble Ostralyen. Desine enspirasyon nan yon tan lè kòmande yon byè vle di chwazi ant yon byè plen fòs oswa yon goldie mitan-fòs, Super bay omaj a senplisite a ak nostalji nan epòk sa a.

Super vide yon ton an lò pwòp ak yon tèt jenere, amater byè tante ak aparans envite li yo. Nan nen an, byè a gen yon bon sant malt diferan, ki fè sonje tapi yo nan chanm dèyè gwo pidevan mizik ap viv Perth la, The Grosvenor, tounen nan ane 1990 yo. Ti gout inisyal la ofri yon eksperyans lis ak satisfè, men byento tranzisyon nan yon balans délisyeu nan anmè malte ak yon fini sèk.

Tinnie sa a, oswa byè nan bwat, deja fè mak li nan sèn byè lokal la, li te genyen yon meday an ajan nan Perth Royal Beer Show 2023 la. Rekonesans li yo byen merite konsidere kapasite li pou transpòte rayisab byè tounen nan jou an lò lè Swanny, oswa Swan Gold mitan-fòs, te gouvènen siprèm.

Avèk yon alkòl pa volim (ABV) nan 4.2 pousan, Super se tou ideyal pou pataje ak zanmi, pote tounen kamaradri a souvan ki asosye ak divize yon bwè. Pri a apeprè $ 23 pou yon pake kat, tinnie sa a se pa sèlman yon gou nan nostalji, men tou yon gwo valè pou amater byè atizanal.

Se konsa, si ou anvi pou tan yo nan tan lontan lè chwa byè yo te pi senp epi konsantre nan te sou bon jan kalite ak tradisyon, Super pa Golden West Brewing Co ta dwe sou rada ou. Leve yon vè nan atizana Ostralyen epi jwi lager sa a vre-ble, ki te touche yon evalyasyon solid nan 3.5 WA solèy kouche sou 5.

Sous:

- Golden West Brewing Co. (sit entènèt brasri)

- Perth Royal Beer Show (konpetisyon byè)

Definisyon:

– Tinnie: Yon tèm yo itilize nan Ostrali pou fè referans a yon bwat byè.

– ABV: Alkòl pa Volim, yon mezi estanda ki itilize pou endike kontni alkòl nan yon bwason.