Sikoloji ki dèyè acha nan aplikasyon an: Ki jan devlopè yo kenbe ou branche

Sikoloji konplike dèyè acha nan aplikasyon an: estrateji devlopè yo itilize pou kenbe itilizatè yo branche

Nan mond aplikasyon pou mobil yo ki toujou ap evolye, devlopè yo te envante fason enjenyeu pou monetize pwodwi yo, ak acha nan aplikasyon yo se yon gwo chofè revni. Acha sa yo, ki soti nan machandiz vityèl ak karakteristik prim yo, se pa sèlman yon sous revni enpòtan pou devlopè yo, men tou se yon zouti pwisan pou kenbe itilizatè yo angaje. Men, ki sa egzakteman sikoloji dèyè acha nan aplikasyon an, ak ki jan devlopè yo sèvi ak li pou kenbe itilizatè yo branche?

Premye estrateji ke devlopè yo anplwaye se prensip rate. Lè yo limite disponiblite sèten karakteristik oswa atik, devlopè yo kreye yon sans ijans nan mitan itilizatè yo. Ijans sa a vin pi plis ak òf ki limite nan tan, ki pouse itilizatè yo fè acha san reflechi pou evite rate. Estrateji sa a pwofite pè pou yo manke soti (FOMO), yon fenomèn sikolojik kote moun yo santi yon dezi entans pou sezi opòtinite ki pa ka vini ankò.

Yon lòt taktik ke devlopè yo itilize se sistèm rekonpans lan. Lè yo ofri rekonpans pou ranpli sèten travay oswa rive nan etap enpòtan espesifik, devlopè yo ankouraje liberasyon dopamine, yon nerotransmeteur ki asosye ak plezi ak satisfaksyon. Sistèm rekonpans sa a kreye yon bouk fidbak pozitif, kote itilizatè yo motive pou kontinye itilize app a epi fè plis acha pou resevwa plis rekonpans.

Devlopè yo itilize tou prensip prèv sosyal pou ankouraje acha nan aplikasyon an. Lè yo montre reyalizasyon lòt itilizatè yo, devlopè yo kreye yon sans de konpetisyon nan mitan itilizatè yo. Konpetisyon sa a pouse itilizatè yo fè plis acha pou kenbe ak kamarad yo. Anplis, prensip prèv sosyal la ogmante tandans imen an pou konfòme yo ak konpòtman lòt moun, sa ki fè itilizatè yo plis chans fè acha si yo wè lòt moun fè menm bagay la.

Anplis estrateji sa yo, devlopè yo itilize tou prensip angajman ak konsistans. Yon fwa itilizatè yo fè yon premye acha, yo gen plis chans fè acha ki vin apre yo jistifye envestisman inisyal yo. Prensip sa a baze sou tandans sikolojik moun yo pou yo rete konsistan avèk aksyon yo pase yo. Se poutèt sa, lè yo ankouraje premye acha a, devlopè yo ka ogmante anpil chans pou acha nan lavni.

Anplis de sa, devlopè yo itilize estrateji angajman gradyèl pou kenbe itilizatè yo branche. Olye pou yo mande itilizatè yo fè gwo acha davans, devlopè yo prezante ti acha incrémentielle ki piti piti ogmante nan valè. Estrateji sa a non sèlman fè pwosesis acha a mwens entimidasyon, men tou ogmante envestisman itilizatè a nan app a sou tan.

Finalman, devlopè yo itilize prensip resiprosite pou ankouraje acha nan aplikasyon an. Lè yo ofri gratis oswa bonis, devlopè yo kreye yon sans de dèt nan mitan itilizatè yo, fè yo plis chans yo resipwòk lè yo fè yon achte.

An konklizyon, sikoloji dèyè acha nan-app se yon entèraksyon konplèks nan divès prensip ak estrateji. Lè yo konprann prensip sa yo, devlopè yo ka kreye aplikasyon ki pi enteresan ki pa sèlman jenere revni, men tou ki bay yon eksperyans itilizatè ki satisfè. Antanke itilizatè, lè nou konnen estrateji sa yo ka ede nou pran desizyon plis enfòme sou acha nan aplikasyon nou an. Kit nou chwazi angaje ak estrateji sa yo oswa reziste yo, sikoloji dèyè acha nan-app se san dout yon aspè kaptivan nan lavi dijital nou an.