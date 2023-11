Ubisoft tabli yon nouvo estanda: Koupe rapid yo se yon chanjman jwèt

By

Ubisoft te revele yon karakteristik enteresan nan jwèt tirè mobil piyay kap vini an, The Division Resurgence. Malgre ke rapid-transmèt cutscenes se pa yon konsèp inogirasyon, li se yon karakteristik ki raman wè nan jwèt jodi a. Chanje jwèt sa a te kite jwè yo anvi antisipe lage jwèt la an 2024, ak espere ke li vin yon enklizyon estanda nan tout jwèt videyo nan lavni.

Dekouvri kapasite a pa aksidan, jwè yo te jwenn tèt yo vitès atravè sèn long nan The Division Resurgence ak jis yon senp manyen sou ekran an. Kit se yon pèsonaj k ap mache an silans oswa dyalòg twòp sou yon misyon, kounye a jwè yo ka brize nan sèn sa yo, ekonomize tan epi fè jwèt la pi agreyab.

Pandan ke sote cutscenes tout ansanm se yon opsyon nan pifò jwèt, gen souvan yon dezi trape tout ti jan nan kilti ak devlopman karaktè. Karakteristik rapid-avans nan The Division Resurgence satisfè bezwen sa a, sa ki pèmèt jwè yo oaza vitès nan pati nan cutscenes yo. Karakteristik sa a minè men ki gen anpil enpak se pa sèlman yon obsève pou jwè ki vle avanse istwa a byen vit, men tou ideyal pou moun k ap jwe sou aparèy mobil, bay fleksibilite pou vlope jeu nan nenpòt moman.

Angajman Ubisoft pou amelyore eksperyans jwè se louabl. Lè yo entwodwi opsyon rapid-avan nan Rezurjans Divizyon an, yo te etabli yon nouvo estanda nan endistri jwèt la. Jwè yo kounye a anvi wè karakteristik sa a aplike nan pwochen jwèt Ubisoft, tankou The Division 3 ak The Division Heartland.

Antisipasyon an se palpab, ak fanatik nan jwèt Ubisoft yo pa ka ede men anvi konvenyans ak plezi ke karakteristik nan rapid-anvwa pote. Avèk Ubisoft ki mennen wout la, lòt devlopè jwèt yo ka pran nòt epi konsidere enkòpore karakteristik sa a ki chanje jwèt nan pwòp kreyasyon yo.

FAQ:

K: Èske Divizyon Resurgence premye jwèt la ki gen yon karakteristik sèn rapid-transmèt?

A: Non, kèk JRPG ak lòt jwèt te enkli karakteristik ki sanble nan tan lontan an.

K: Èske mwen ka sote sèn nèt nan The Division Resurgence?

A: Wi, tankou pifò jwèt, The Division Resurgence pèmèt jwè yo sote cutscenes nèt si yo vle.

K: Kilè Divizyon Rezurjans la pral lanse ofisyèlman?

A: Jwèt la se kounye a nan tès beta epi li espere lanse nan 2024.