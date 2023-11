Tinder Amelyore Karakteristik pou Apwofondi Koneksyon ak Amelyore Otantisite Itilizatè yo

By

Tinder, app popilè date, te anonse dènyèman yon redesign enpòtan ki gen pou objaktif pou ankouraje entèraksyon ki gen plis sans epi ankouraje koneksyon otantik pami itilizatè li yo. Konpayi an tire enspirasyon nan rechèch li yo sou preferans date Gen Z a, mete aksan sou bezwen an pou pi fon otantisite ak koneksyon ki pwolonje pi lwen pase entèraksyon sifas-nivo.

Pami nouvo karakteristik yo prezante se enkòporasyon an nan envit pwofil, yon atribi depi lontan sou date apps tankou charnyèr oswa Bumble. Envit sa yo pèmèt itilizatè Tinder yo eksprime tèt yo lè yo reponn deklarasyon tankou "Premye atik sou lis bokit mwen an se..." oswa "De verite ak yon manti." Lè yo pataje panse ak eksperyans yo atravè envit sa yo, itilizatè yo gen yon opòtinite pou montre pèsonalite yo epi angaje yo nan konvèsasyon ki pi enteresan depi nan kòmansman an.

Anplis de sa, Tinder te prezante tags enfòmasyon debaz yo, ki pèmèt itilizatè yo montre siy zodiac yo ansanm ak pwofil yo. Pandan ke li sanble trivial, enfòmasyon siy zodiac te vin tounen yon sijè ki enterese nan mitan anpil moun, bay brize glas potansyèl ak kòmanse konvèsasyon.

Pou plis amelyore eksperyans itilizatè a, Tinder te revele tou nouvo animasyon, enjekte plis vibran ak lavi nan koòdone app a. Animasyon sa yo ajoute yon eleman nan jwe ak plezi, mete etap la pou entèraksyon lejè ak agreyab.

"Rizz-first redesign" Tinder a reprezante angajman konpayi an pou l rete enpòtan epi satisfè bezwen divès baz itilizatè li yo k ap evolye. Lè Tinder enkòpore nouvo karakteristik sa yo, vize pou kreye yon anviwònman ki ankouraje koneksyon pi pwofon, ankouraje konvèsasyon natif natal, epi ankouraje relasyon ki gen sans.

Kesyon yo mande anpil

Ki sa ki te pouse Tinder redesign?

Redesign Tinder a te motive pa rechèch li yo sou preferans date Gen Z a, ki te mete aksan sou enpòtans ki genyen nan otantisite ak koneksyon ki ale pi lwen pase entèraksyon supèrfisyèl.

Ki jan envit pwofil yo ka amelyore eksperyans itilizatè yo?

Pwofil envit bay itilizatè yo yon opòtinite pou eksprime tèt yo epi angaje yo nan konvèsasyon ki gen sans depi nan kòmansman an. Lè yo pataje repons yo a envit, itilizatè yo ka montre pèsonalite yo, enterè yo ak aspirasyon yo.

Ki wòl siy zodiac yo jwe nan nouvo karakteristik yo?

Enfòmasyon siy zodiac sèvi kòm yon lòt pwen de enterè pou itilizatè yo. Li ka aji kòm yon brize glas oswa kòmanse konvèsasyon epi li ka pote itilizatè ki gen siy konpatib ansanm.

Ki objektif nouvo animasyon yo?

Nouvo animasyon Tinder entwodwi yo ajoute yon sans de ludik ak vibran nan koòdone app a. Yo vize pou kreye yon atmosfè amizan ak enteresan pou itilizatè yo, ankouraje entèraksyon agreyab.