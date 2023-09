By

Kap chèche kèk jwèt amizan ak entèaktif pou jwe ak lòt siyifikatif ou a? Pa gade pi lwen. Nou te rasanble yon lis pi bon jwèt pou koup sou PlayStation Plus Extra. Jwèt sa yo pafè pou tou de eksperyans co-op ak yon sèl-jwè eksperyans, ki pèmèt ou jwi bon jan tan ansanm pandan y ap eksplore naratif sezisman, rezoud pezeul, ak konpetisyon nan konpetisyon zanmitay.

Premye sou lis nou an se "Thomas Was Alone," yon jwèt devinèt pou yon sèl jwè ki ka jwi kòm yon pè. Jwenn puzzle yo ansanm se pa sèlman yon anpil plezi, men li tou ranfòse travay ann ekip ak ladrès kominikasyon. Anplis de sa, jwèt la ka fini nan jis kèk èdtan, fè li yon chwa pafè pou yon nwit aksidantèl nan.

Next moute se "Erica," yon jwèt FMV (videyo plen mouvman) ki ofri yon eksperyans komdi entèaktif. Jwe kòm yon koup pèmèt ou fè chwa ansanm epi wè ki jan yo afekte rezilta istwa a. Se tankou gade yon fim ansanm, men ak eksitasyon an te ajoute pou yo te kapab fòme naratif la.

Pou amater laterè, "Dead By Daylight" se yon jwèt multijoueurs ki ka jwe kòm yon koup. Tounen jwe yon match epi sipòte youn ak lòt nan aji kòm yon dezyèm pè je. Kit ou se asasen an oswa sivivan an, gen yon patnè bò kote ou ajoute yon kouch eksitasyon siplemantè ak avantaj estratejik.

Si w ap chèche pou kèk konpetisyon zanmitay, "Hotshot kous" se yon chwa ekselan. Ras Arcade sa a ofri mòd ekran fann, ki pèmèt ou fè kous youn kont lòt sou plizyè tren. Li kolore, enteresan, epi asire w ke ou fè soti lespri konpetitif ou.

"Moving Out 2" se yon jwèt fache sou anbalaj ak debalaj pandan yon demenaje. Ki fèt pou jwe ko-op, jwèt sa a mande pou kominikasyon efikas ak travay ann ekip. Prepare pou kèk moman komik pandan w ap navige nan dezòd k ap deplase mèb yo ansanm.

"Sackboy: A Big Adventure" se yon bèl jwèt platfòm 3D ki se menm pi bon lè yo jwe kòm yon koup. Gen kèk nivo ka sèlman ranpli nan kanape co-op, mete aksan sou bezwen an pou kolaborasyon ak koperasyon. Avanti adorabl sa a se yon kè kontan pou fè eksperyans depi nan kòmansman rive nan fini.

Denye men pa pi piti, "Trials Fusion" se yon jwèt yon sèl-jwè ki pafè pou pran tou. Konpetisyon youn kont lòt pou fikse pi bon moman an sou tracks difisil, oswa ri ansanm pandan w ap akimile dè santèn de echwe nan nivo ki pi difisil yo.

Tout jwèt sa yo disponib sou PlayStation Plus Extra epi yo ofri yon pakèt eksperyans pou koup yo jwi. Si w ap rezoud devinèt, fè chwa, fè kous youn kont lòt, oswa travay ansanm, jwèt sa yo bay èdtan amizman ak opòtinite lyezon pou koup.

Sous:

- Atik sous: [Tit atik sous]