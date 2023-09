Berria prezante Mako a: Yon XC versatile / bisiklèt Mountain Downcountry

Berria, yon mak Panyòl, dènyèman te revele dènye òf bisiklèt mòn yo, Mako a. Sa a platfòm XC/maraton ak anba peyi prezante yon chòk entèn ki sitiye vètikal andedan tib chèz la, kondwi pa yon lyen rocker ki pasyèlman kache. Chwa konsepsyon sa a sanble ak sa yo te wè sou dènye modèl ki soti nan Bold ak Scott. Mako a tou enkòpore yon seatstay flexy olye de yon pivote dèyè, bay 113mm nan vwayaj.

Desizyon an kache chòk la andedan ankadreman an te motive pa plizyè faktè, dapre Berria. Yo reklame ke entegrasyon an amelyore pwoteksyon chòk la kont labou ak pousyè ak amelyore distribisyon mas, sa ki lakòz yon pati santral pi lejè nan bisiklèt la. Sa a, nan vire, kontribye nan ogmante estabilite, espesyalman nan pi gwo vitès. Anplis de sa, ankadreman an pèmèt pou de boutèy anfòm andedan triyang prensipal la.

Mako a disponib nan de vèsyon: youn pou XC/XCO ak youn pou anba peyi. Tou de vèsyon pataje menm ankadreman an, ak modèl XCO ki gen yon fouchèt vwayaj 110mm, gidon 760mm, rim ak 25 oswa 28mm lajè entèn, ak kawotchou 2.25″. Nan lòt men an, vèsyon an anba peyi a vini ekipe ak yon tij 125mm dropper, fouchèt vwayaj 120 oswa 130mm, fren 4-piston, ba 780mm, rim 30mm, ak kawotchou 2.35″.

Berria anplwaye fib HM2X yo pou pifò modèl, sa ki lakòz yon pwa ankadreman reklame 2,175g (1,795g san pyès ki nan konpitè). Sepandan, tèt-fen Mako BR la (modèl XCO sèlman) itilize fib kabòn UHM3X ki pi avanse yo, ki gen yon pwa reklame 1,875g (1,495g san pyès ki nan konpitè). Ankadreman an gen yon krochi UDH, dispozisyon pou sistèm sispansyon elektwonik Live Valve FOX la, ak yon kask entegre ak wout kab entèn konplè.

An tèm de jeyometri, Mako a montre dimansyon modènize konpare ak predesesè li. Longè chainstay la te redwi pa 5mm a 430mm, pandan y ap ang tèt la te ralanti pa 1.7 °. Yo te ogmante rive nan tou, sa ki lakòz yon anpatman 18mm pi long malgre sant dèyè ki pi kout. Ang tèt la varye atravè diferan gwosè ankadreman, ak pi piti gwosè prezante ang slacker. Vèsyon DC a ak fouchèt ki pi long yo gen menm ang tèt slacker, ogmante wotè chemine, diminye rive, ak yon anpatman pi long.

Atansyon Berria a sou detay pwolonje nan eleman kabin yo tou. Modèl-wo fen prezante yon sèl-moso ba ak tij, ak varye longè tij ak monte depann sou style la nan monte. Bati XC yo sèvi ak yon tij ki gen yon ogmantasyon 0mm ak 60mm, 75mm, oswa 95mm longè tij efikas, pandan y ap vèsyon DC yo vini ak longè tij 50mm oswa 75mm, 20mm ogmantasyon, ak 780mm lajè.

Mako a disponib kounye a pou achte, epi ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sit entènèt Berria a.

Sous:

- Berria Bikes (berriabikes.com)