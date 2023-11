Pwochen jenerasyon an: Tecno Spark Go 2024 devwale ak amelyorasyon enteresan

By

Tecno dènyèman te revele dènye smartphone li a, Tecno Spark Go 2024, nan Malezi ak Filipin. Bati sou siksè predesesè li a, Tecno Spark Go 2023, nouvo modèl sa a pote plizyè amelyorasyon enteresan sou tab la. Pandan ke modèl 2023 la prezante yon MediaTek Helio A22 SoC kwadwilatè, modèl 2024 la mache ak yon chipset Unisoc T606, ki pwomèt pèfòmans ak efikasite amelyore.

Youn nan karakteristik prensipal yo nan Tecno Spark Go 2024 se ekspozisyon LCD 6.6-pous HD + li yo ak yon pousantaj rafrechisman 90Hz. Miyò, ekspozisyon an enkòpore yon pò dinamik ki kreye yon animasyon inik pop-up ki gen fòm grenn, ki raple Apple's Dynamic Island. Karakteristik inovatè sa a ajoute yon touche nan distenksyon nan eksperyans itilizatè a an jeneral.

An tèm de pyès ki nan konpitè, Tecno Spark Go 2024 ekipe ak yon SoC UniSoC T606 makonnen ak Mali G57 GPU. Li gen tou 4GB RAM, ki ka nòmalman pwolonje jiska 8GB, ak jiska 128GB nan depo dilatabl. Avèk kapasite depo jenere li yo, itilizatè yo kapab kounye a estoke plis nan kontni miltimedya pi renmen yo san yo pa enkyete sou kouri soti nan espas.

Nan depatman kamera a, Tecno Spark Go 2024 prezante yon kamera prensipal dèyè 13 megapiksèl ansanm ak yon kamera segondè ki mache ak AI. Anplis de sa, li espò yon kamera devan 8-megapiksèl ki loje nan yon fant twou-pwenson santral ki aliyen nan tèt ekspozisyon an, asire selfie sansasyonèl.

Pouvwa aparèy la se yon batri 5,000mAh ki sipòte 10W branche chaje. Sa a asire ke itilizatè yo ka jwi itilizasyon pwolonje san yo pa rechaje souvan. Anplis de sa nan yon pò USB Type-C ak yon Capteur anprent bò-monte plis amelyore konvenyans ak aspè sekirite nan smartphone la.

FAQ:

K: Ki pri ak disponiblite Tecno Spark Go 2024 la?

A: Tecno Spark Go 2024 la disponib nan kat opsyon koulè epi li gen yon pri nan RM 399 (apeprè Rs. 7,200) nan Malezi ak PHP 3,899 (apeprè Rs. 5,900) nan Filipin yo.

K: Kilè Tecno Spark Go 2024 pral vann nan Filipin?

A: Tecno Spark Go 2024 pral vann apati 25 novanm nan Filipin.

K: Ki opsyon koneksyon Tecno Spark Go 2024 la?

A: Tecno Spark Go 2024 la ofri 4G, WiFi, Bluetooth, ak koneksyon GPS.

An jeneral, Tecno Spark Go 2024 kanpe kòm yon siksesè merite pou predesesè li a, li ofri karakteristik atiran ak amelyorasyon ki satisfè bezwen amater teknoloji yo. Avèk konsepsyon atire li yo, pyès ki nan konpitè pwisan, ak ekspozisyon amelyore, smartphone sa a gen potansyèl pou fè yon mak nan mache konpetitif la.