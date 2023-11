Nouvo etid montre wòl etone nan nwayo serebeleux nan aprantisaj asosyasyon

By

Chèchè nan Netherlands Institute for Neuroscience, Erasmus MC, ak Champalimaud Center for the Unknown te fè yon dekouvèt enteresan sou aprantisaj asosyasyon ak wòl nwayo yo nan serebelo a. Tradisyonèlman, yo te kwè ke cortical a nan serebeleu a te responsab pou reglemante aprantisaj asosyasyon. Sepandan, nouvo etid sa a revele ke nwayo yo aktyèlman jwe yon wòl etone nan pwosesis aprantisaj sa a.

Aprantisaj asosyativ refere a pwosesis kote eksperyans pozitif oswa negatif mennen nan aprantisaj ak chanjman konpòtman. Pou egzanp, si nou boule dwèt nou sou yon recho cho, nou aprann fè plis atansyon nan lavni. Depi lontan yo konnen serebeleu a enpòtan nan fòm aprantisaj sa a, men mekanis egzak yo te rete klè.

Pou envestige sa a pi lwen, ekip entènasyonal chèchè yo te fè eksperyans ak sourit. Sourit yo te antrene ak de stimuli diferan: yon flash limyè ki te swiv pa yon soufle nan je a. Apre yon sèten tan, sourit yo te aprann asosye de stimuli yo epi yo ta pre-prevantif fèmen je yo lè yo wè flash limyè a.

Chèchè yo te konsantre sou de gwo pati nan serebeleu a: cortical serebeleux ak nwayo serebeleux yo. Pati sa yo konekte, ak nwayo yo aji kòm sant pwodiksyon serebelo a. Yo te deja kwè ke cortical a te jwe wòl prensipal nan aprann reflèks la ak distribisyon nan fèmen po je. Sepandan, etid sa a te montre ke byen kwonometre fèmen po je kapab tou reglemante pa nwayo yo.

Serebelèl la resevwa enfòmasyon ki soti nan lòt rejyon nan sèvo atravè fib mouye ak fib k ap grenpe. Yo panse fib mouye yo pote enfòmasyon ki soti nan estimilis limyè a, pandan y ap fib k ap grenpe yo transmèt enfòmasyon ki gen rapò ak soufle lè a. Chèchè yo te jwenn ke, nan sourit ki montre aprantisaj asosyatif, fib mouye yo te fè koneksyon pi solid ak nwayo yo.

Anplis de sa, chèchè yo te itilize optogenetics, yon metòd ki itilize limyè pou kontwole selil yo, pou teste kapasite pou aprann nan nwayo serebeleux yo. Yo te jwenn ke koneksyon dirèkteman enteresan nan sèvo ak limyè, ki asosye ak soufle lè a, te mennen nan fèmen po je byen kwonometre nan sourit.

Etid sa a bay nouvo apèsi sou mekanis konplèks aprantisaj asosyasyon nan serebelo a. Lè yo revele kontribisyon etone nwayo yo, chèchè yo apwofondi konpreyansyon nou sou rejyon enpòtan nan sèvo sa a ak wòl li nan aprantisaj ak konpòtman.

FAQ:

K: Ki sa ki se aprantisaj asosyasyon?

A: Aprantisaj asosyativ refere a pwosesis kote eksperyans pozitif oswa negatif mennen nan aprantisaj ak chanjman konpòtman.

K: Ki pati nan serebeleu a te deja kwè kontwole aprantisaj asosyasyon?

A: Tradisyonèlman te panse cortical a nan serebeleu a responsab pou reglemante aprantisaj asosyasyon.

K: Ki sa nouvo etid la revele sou wòl nwayo serebeleux yo nan aprantisaj asosyativ?

A: Etid la te montre ke nwayo yo nan serebeleu a tou jwe yon wòl enpòtan nan reglemante aprantisaj asosyasyon.

K: Ki jan chèchè yo te fè eksperyans yo?

A: Chèchè yo fòme sourit ak de stimuli diferan: yon flash limyè ki te swiv pa yon soufle nan je a.

K: Kisa chèchè yo te jwenn lè yo t ap etidye koneksyon ant fib mouchwa yo ak nwayo yo?

A: Nan sourit ki montre aprantisaj asosyativ, chèchè yo te jwenn ke fib mouye yo te gen pi fò koneksyon ak nwayo yo.

K: Ki jan chèchè yo te teste kapasite pou aprann nan nwayo serebeleux yo?

A: Chèchè yo te itilize optogenetics, yon metòd ki sèvi ak limyè pou kontwole selil yo, dirèkteman estimile koneksyon nan sèvo ak pwovoke fèmen po je yo nan sourit.