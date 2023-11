Nouvo Tit: Vant otòn vapè 2023: Paradi yon jwè pou rabè enkwayab

By

Kap chèche yon akò jwèt enkwayab Vandredi Nwa sa a? Pa gade pi lwen pase Steam Autumn Sale 2023 la. Joueurs PC yo kontan paske Steam, premye platfòm jwèt la, ofri yon trezò rabè sou yon pakèt tit. Soti nan degaje trè antisipe nan klasik renmen anpil, gen yon bagay pou tout moun.

Vant Otòn Steam a, ki fèt chak ane nan konjonksyon avèk Black Friday, gen yon bagay ki adapte gou chak joueurs. Ane sa a, vant lan prezante kontra irézistibl sou jwèt ki fèk lanse tankou Starfield, Diablo IV, ak Lords of the Fallen. Men, eksitasyon an pa sispann la. Avèk dè santèn de lòt tit ki disponib nan gwo pri, ou ka finalman dechire jwèt sa a ou te jere pou mwa.

Se pa sèlman ou ka apresye nan jwèt nirvana Vandredi Nwa sa a, men ou ka tou fè gwo ekonomi sou franchiz tankou God of War, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, ak dènye ekspansyon li yo, Phantom Liberty. Li pa sèlman sou jwèt yo, swa. Si w ap chèche amelyore aparèy gaming ou a, tcheke etonan Gaming PC Black Friday ki disponib nan plizyè détaillants.

Malgre ke Steam Deck ki trè recherché a li menm pa sou vant Vandredi Nwa sa a, toujou gen anpil opòtinite pou amelyore eksperyans jwèt ou. Akseswa pou Steam Deck la, ki gen ladan waf ak kat microSD, ou ka jwenn nan pri atire Black Friday.

Pi bon pati a? Anpil nan jwèt yo prezante nan Vann otòn vapè a se Steam Deck verifye, sa vle di yo garanti yo travay san pwoblèm ak Steam Deck la soti nan bwat la. Se konsa, ou ka jwi jwèt ki fèk achte ou yo san yon pwoblèm sou nouvo Steam Deck ou a.

Anbrase ekstravagans jwèt la epi rantre nan yon inonbrabl joueurs k ap pwofite opòtinite pou elaji bibliyotèk jwèt yo san yo pa kraze bank la. Pa rate Steam Autumn Sale 2023 la epi pare pou yon avanti ki ranpli ak jwèt.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki vann vapè otòn la?

Vant otòn vapè a se yon lavant anyèl ki te fèt pa platfòm jwèt vapè an ansanm ak Black Friday. Li ofri rabè enpòtan sou yon pakèt jwèt PC.

Èske jwèt ki fèk pibliye yo enkli nan vant lan?

Wi, Vant otòn vapè a souvan gen ladann kontra sou tit ki fèk pibliye, sa ki pèmèt joueurs yo mete men yo sou dènye jwèt yo nan pri rabè.

Ki sa ki Steam Deck Black Friday Deals yo?

Pandan ke konsole nan Steam Deck tèt li pa sou vant pou Black Friday, gen plizyè kontra sou Pwodwi pou Telefòn tankou waf ak kat microSD ki amelyore eksperyans nan jwèt Steam Deck.

Kisa sa vle di pou yon jwèt dwe "Steam Deck verifye"?

Yon jwèt ki se "Steam Deck verifye" yo te teste epi konfime li travay san pwoblèm ak konsole nan Steam Deck depi lè li enstale.