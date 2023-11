Star Wars Jedi: Sivivan: Yon jwèt ki dwe genyen kounye a sou vant

By

Avèk sezon makèt Vandredi Nwa a an plen swing, joueurs yo nan pou yon trete. Star Wars Jedi: Survivor kounye a disponib nan yon pri siyifikativman rabè nan jis $ 25 nan magazen an detay seleksyone.

Amater jwèt yo ka jwenn kontra enkwayab sa a nan GameStop, kote yo ofri jwèt la pou $ 30 sou PS5. Men, isit la se trape an: si w chwazi pou w pran jwèt la nan magazen an, w ap resevwa yon rabè $5 adisyonèl, sa ki fè pri total la desann nan yon $25 sèlman. Sa a se pri ki pi ba nou te wè pou Star Lagè Jedi: Sivivan jiska dat, sa ki fè li yon òf irézistibl ki se $ 10 pi bon mache pase sa ki Best Buy ak Target te nan lis kounye a.

Pandan ke kontra sa a se eksklizif nan vèsyon an PlayStation 5, pwopriyetè Xbox Seri X ak S pa bezwen enkyete. Malgre ke jwèt la ki nan lis nan $ 35, li posib ke $ 5 rabè nan magazen an aplike pou yo tou.

Star Lagè Jedi: Sivivan se pa sèlman pou fanatik Star Lagè; li se yon jwèt ki fè apèl a tout joueurs. Avèk yon evalyasyon segondè nan 89 sou OpenCritic, li inivèsèl fè lwanj pou jeu ekselan li yo ak eksperyans Immersion. Pandan ke lage orijinal la te gen kèk pinèz, devlopè yo te travay san pran souf pou bay mizajou ak plak, sa ki lakòz yon eksperyans jwèt pwòp ak poli.

Sekans sa a trè antisipe nan Star Wars Jedi 2019 la: Fallen Order pran plas senk ane apre evènman yo nan premye jwèt la. Jwè yo asime wòl Cal Kestis, yon chevalye Jedi nan misyon pou konfwonte Anpi an. Avèk mekanik konba amelyore ak opsyon pèsonalizasyon enteresan, Star Wars Jedi: Survivor pwomèt yon vwayaj inoubliyab.

Pa rate akò Black Friday sa a! Ale nan GameStop ki pi pre w epi antre nan yon avanti sezon ak Star Wars Jedi: Survivor.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Èske mwen ka achte Star Wars Jedi: Survivor sou entènèt?

Pandan ke GameStop ofri kontra a nan magazen an pou Star Wars Jedi: Sivivan, li rekòmande yo tcheke sit entènèt yo pou opsyon achte sou entènèt.

Èske rabè a aplikab pou lòt platfòm san konte PS5?

Pandan ke $ 5 rabè nan magazen an konfime kounye a pou vèsyon an PS5, li posib ke pwopriyetè Xbox Series X ak S yo kapab tou jwi menm rabè a.

Èske gen nenpòt bonis adisyonèl ak jwèt la?

Òf aktyèl la pa mansyone okenn bonis adisyonèl, men li toujou vo tcheke ak revandè a pou nenpòt ki òf pwomosyon oswa ajoute ki ka disponib.

Sous: GameStop.com