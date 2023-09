Foto espyon yo revele konsepsyon kòf machin elektrik Xiaomi a, k ap pwogrese nan direksyon pwodiksyon an mas 2024.

By

Gen yon foto espyon koule dènyèman parèt, ki bay yon gade vit nan machin elektrik trè antisipe Xiaomi a. Foto a montre konsepsyon inik kòf machin nan, ki gen yon resanblans frapan ak ka ekoutè Buds 4 Pro Xiaomi a oswa yon pò chaj USB-C elaji.

Imaj yo revele yon kòf ki laj ak yon gwo ouvèti ak yon etaj plat, akonpaye pa plizyè pwen mare pou sere kago. Kouvèti kòf la, ki fèt ak vè, ajoute yon touche nan bagay konplike nan aparans an jeneral nan veyikil la. Anplis de sa, foto espyon yo ofri aperçu sou lòt detay konsepsyon, ki gen ladan yon fen devan dous ak aerodinamik ki gen yon gwo griyaj ak gwo limyè devan yo, osi byen ke yon fen dèyè élégance ak yon liy do kay an pant ak yon limyè dèyè plen lajè.

Pandan ke Xiaomi pa te pibliye okenn enfòmasyon ofisyèl sou machin elektrik yo, rapò ak fwit yo sijere ke li pral yon modèl wo-fen ki vize a konpetisyon ak renmen nan Tesla ak lòt manifaktirè oto enpòtan. Veyikil la espere ekipe ak yon pake batri pwisan 101kWh, ki bay yon seri plis pase 800 km. Anplis de sa, li gen anpil chans pou enkòpore karakteristik avanse pou asistans chofè.

Lu Weibing, Prezidan Xiaomi Group, te deja rapòte ke pwogrè nan pwojè otomobil yo te depase pwojeksyon inisyal yo. Kòm yon rezilta, Xiaomi sou wout pou l kòmanse pwodiksyon an mas machin elektrik yo nan premye mwatye 2024.

An konklizyon, koule nan foto espyon ofri yon aperçu sou pwochen machin elektrik Xiaomi a, montre konsepsyon diferan kòf li yo ak allusion sou karakteristik segondè li yo. Avèk pwodiksyon an mas ki pwograme pou 2024, Xiaomi gen pou objaktif pou fè yon mak nan endistri machin elektrik la, konpetisyon ak jwè etabli yo epi ofri konsomatè yo yon opsyon sofistike ak teknoloji avanse.

