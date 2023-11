Nouvo veyikil Starship SpaceX pare pou lansman kòm SpaceX vize pou ogmante kadans tès-vòl

Amater espas yo ka gen yon bagay pou yo tann sezon fèt sa a pandan SpaceX ap prepare pou lansman twazyèm veyikil Starship li a. Elon Musk, fondatè a ak CEO nan SpaceX, te anonse sou X (ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter) ke veyikil la ta dwe pare pou vole nan pwochen 3 a 4 semèn yo, potansyèlman anvan Nwèl la. Sepandan, lansman an ap toujou depann de jwenn yon lisans lansman nan men Administrasyon Aviyasyon Federal Etazini (FAA), ki aktyèlman ap mennen ankèt sou rezilta dezyèm vòl tès Starship la.

Pandan dezyèm vòl tès la, objektif la se te voye etap anwo Starship la sou yon trajectoire alantou Latè anvan yon pwojeksyon nan Oseyan Pasifik la. Malerezman, misyon an rive nan yon fen prematireman akòz yon "rapid demonte san pwograme" nan navèt la. Anplis de sa, premye etap Super Heavy Starship a, ki te sipoze retounen pou yon pwojeksyon nan Gòlf Meksik la, te kraze tou nan syèl la. Malgre dezavantaj sa yo, vòl la te reyalize kèk etap enpòtan, tankou yon separasyon etap siksè ki pa te reyalize nan vòl tès anvan an. Pwogrè sa a endike ke SpaceX ap aprann nan chak lansman ak amelyore pèfòmans jeneral.

SpaceX te travay kole kole ak FAA pou konfòme li ak règleman ki nesesè yo ak kondisyon sekirite yo. Pou ansyen lansman Starship SpaceX la, li te pran plizyè mwa pou FAA te bay lisans lansman an, pandan yo te fè yon ankèt sou eksplozyon an epi yo te konplete evalyasyon sekirite ak anviwònman an. Malgre ke envestigasyon an pou dènye vòl tès la fèk kòmanse, li espere ke pwosesis la pral pi rasyonalize, konsidere avansman yo te fè ant premye ak dezyèm vòl yo.

Pou satisfè demann k ap grandi nan pwogram tès anbisye li yo, SpaceX ap ogmante pwodiksyon an. Musk te di ke twa veyikil Starship yo kounye a nan dènye etap pwodiksyon yo nan etablisman Starbase SpaceX la. Sa a sijere ke SpaceX ap deplase nan direksyon pou ogmante kadans tès-vòl, ki vize diminye diferans ki genyen ant lansman Starship nan lavni.

Pandan ke dat lansman twazyèm veyikil Starship la rete ensèten annatant apwobasyon FAA, amater espas yo ap tann pwochen aktyalizasyon SpaceX la. Avèk chak lansman, SpaceX ap pouse fwontyè eksplorasyon espas ak etabli etap pou yon nouvo epòk vwayaj espas.

Kesyon moun poze souvan

Ki sitiyasyon aktyèl twazyèm veyikil Starship SpaceX la? PDG SpaceX a, Elon Musk, te anonse twazyèm veyikil Starship la ta dwe pare pou vole nan 3 a 4 semèn kap vini yo.

Ki defi prensipal la anvan lansman an ka fèt? SpaceX toujou bezwen jwenn yon lisans lansman nan men US Federal Aviation Administration (FAA) pou veyikil Starship la.

Kisa ki te pase pandan dezyèm vòl tès Starship la? Vòl la te fini prematireman ak yon demonte inatandi nan navèt la, ak premye etap Super Heavy la kraze nan syèl la.

Ki etap enpòtan yo te reyalize nan dezyèm vòl tès la? Malgre fen twò bonè nan vòl la, dezyèm vòl tès la avèk siksè reyalize separasyon etap, ki pa te akonpli nan vòl tès anvan an.

Èske SpaceX vize ogmante kadans tès-vòl li a? Wi, SpaceX ap prepare pou ogmante kadans tès-vòl, ak twa veyikil Starship kounye a nan pwodiksyon final la.